Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo: anticipazioni puntata 2 giugno 2025

Grande appuntamento con la musica, ma anche con la simpatia di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che, oggi 2 giugno 2025, tornano in onda su canale 5 per regalare una nuova serata magica ai propri fan, ma anche ai telespettatori di canale 5, amanti della musica con la terza puntata de “Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo”. Esattamente come nelle puntate precedenti durante le quali sono stati accompagnati da due madrine d’eccezione ovvero Antonella Clerici e Lorella Cuccarini, questa sera, sul palco, ci sarà non solo una conduttrice, ma anche una delle attrici più amate dal pubblico italiano ovvero Vanessa Incontrada.

Con il suo accento spagnolo, la sua ironia e la sua simpatia, la Incontrada è pronta non solo a raccontare tutto ciò che accadrà sul palco di Palazzo Te di Mantova, ma anche a dare vita a simpatici siparietti con i tre artisti.

Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo: gli ospiti del 2 giugno 2025

Per rendere la serata odierna memorabile, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno scelto di avere accanto amici e colleghi con cui duetteranno ma ai quali lasceranno il palco per regalare tanta musica, italiana e non solo a tutti coloro che seguiranno lo spettacolo. Sul palco, accanto ai futuri “zii” Piero e Gianluca e al futuro papà Ignazio, arriverà anche una futura mamma perché con il suo dolcissimo pancino, con i ragazzi de Il Volo si esibirà Alessandra Amoroso sfoggiando non solo la sua splendida voce, ma anche la sua indiscutibile bellezza, ancora più evidente con la gravidanza.

Sul palco, poi, arriveranno tre donne diverse, talentuose e con carriera diverse ma ricche di successi: direttamente da Sanremo, infatti, arriverà la voce italiana ovvero Giorgia mentre reduce dal duetto con Fedez arriverà anche Clara. Spazio, infine, alla voce perfetta di Arisa. A rappresentare la musica italiana maschile, invece, ci sarà Mario Biondi mentre per gli amanti del cinema e della fiction ci sarà Giuseppe Fiorello.

Come seguire in diretta streaming Il volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo

Musica, divertimento, risate, improvvisazione e ironia sono gli ingredienti principali di una serata imperdibile per i fan de Il Volo che potranno seguire tutto, a partire dalle 21.30, sintonizzando il televisore su canale 5, al termine della puntata odierna di Striscia la Notizia.

Tuttavia, chi non riesce ad essere davanti alla tv alle 21.30, potrà seguire lo spettacolo in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.