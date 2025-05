Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo: anticipazioni serata 19 maggio 2025

Per tutti gli amanti della musica, questa sera c’è un evento davvero imperdibile. La settimana di canale 5 comincia nel segno di grandi emozioni con la musica che torna ad essere protagonista della prima serata della rete ammiraglia di Mediaset che, oggi lunedì 19 maggio 2025, trasmette la prima di tre serate evento dedicate a Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo che, sulla cresta dell’onda sin da quando erano bambini, formano una meravigliosa realtà della musica italiana.

Lo show registrato negli scorsi giorni nella suggestiva e bellissima cornice di Palazzo Te di Mantova si intitola “Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo” e ha visto la partecipazione di tanti artisti italiani e internazionali come ospiti e avrà come conduttrice Antonella Clerici che ha ottenuto dalla Rai il via libera per condurre una serata sulle reti Mediaset.

La presentatrice Rai non ha mai perso le tracce seguendo sempre la loro carriera e complimentandosi per i numerosi successi raggiunti non solo in Italia, ma anche nel mondo. In segno di riconoscenza nei suoi confronti, Antonella Clerici è stata chiamata come conduttrice della prima serata dell’evento in onda questa sera e, sui social, non ha nascosto l’emozione, ma anche la grande gioia per l’opportunità che ha avuto.

Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo: gli ospiti del 19 maggio 2025

Grandi ospiti e tanti amici di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble sono tra i protagonisti della prima serata de “Il Volo tutti per Uno – Viaggio nel tempo” durante la quale sarà ripercorsa la straordinaria carriera dei tre artisti che daranno vita sia ad esibizioni singoli che corali, ma anche a duetti imperdibili insieme ai tantissimi ospiti che hanno accettato il loro invito. Sullo splendido palco di Palazzo Te di Mantova, dunque, spazio a Massimo Ranieri, vero mostro sacro dello spettacolo italiano, che darà vita ad un momento musicale davvero imperdibile.

Spazio, poi, ad un maestro della musica lirica come Placido Domingo ma anche alla voce raffinata e profonda di Fiorella Mannoia, pronta a duettare con Il Volo. Non mancherà, poi, uno degli artisti più amati degli ultimi anni ovvero Gigi D’Alessio. Gli ultimi ospiti della serata, poi, saranno l’elegante Malika Ayanae, Eros Ramazzotti che, esattamente come Il Volo è famoso anche all’estero e, infine, la simpatia e l’ironia di Giorgio Panariello.

La scaletta de Il Volo tutti per Uno – Viaggio nel tempo

La musica sarà la grande protagonista dell’evento e la scaletta della prima serata de “Il Volo tutti per Uno – Viaggio nel tempo” sarà ricca di momenti in cui i ragazzi de Il Volo si esibiranno da soli, in duetto con i vari ospiti e in coro tutti e tre insieme.

Nonostante la scaletta effettiva della serata non sia stata svelata, sicuramente, non mancheranno i brani più famosi del repertorio de Il Volo come “Grande amore”, ma anche cover degli anni Settanta, Ottanta e Novanta per la gioia di tutte le generazioni che seguono la musica de Il Volo con brani sia in italiano che in inglese.

Come seguire in diretta streaming Il Volo tutti per Uno – Viaggio nel tempo

Tutti i fan de Il Volo potranno seguire la prima serata di “Tutti per uno – Viaggio nel tempo” a partire dalle 21.30 su canale 5 in diretta televisiva e su Mediaset Infinity in diretta streaming. Per seguire, in particolare, la diretta streaming basta collegarsi al sito di Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione.