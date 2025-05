Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo: anticipazioni serata 26 maggio 2025

Per gli amanti della musica, ma anche della comicità e della danza, quella in onda oggi, lunedì 26 maggio 2025 su canale 5 è una serata assolutamente imperdibile perché torna l’appuntamento con la simpatica e il talento di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Mediaset, infatti, trasmette la seconda delle tre serate de Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo che ha una padrona di casa d’eccezione come Lorella Cuccarini.

Dopo gli ultimi mesi trascorsi nella scuola di Amici come insegnante di canto, mettendosi in gioco durante la fase serale con il guanto di sfida tra i prof, la Cuccarini torna ad indossare i panni di conduttrice per raccontare la seconda parte di un viaggio eccezionale che Ignazio, Piero e Gianluca hanno cominciato quando erano solo dei bambini e che, oggi, li ha portati a diventare artisti conosciuti in tutto il mondo.

Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo: gli ospiti della seconda serata

Per raccontare una carriera fatta di successi mondiali, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno voluto accanto amici e colleghi con cui, in varie fasi della loro avventura hanno duettato e interagito. Pur essendo giovanissimi, i ragazzi de Il Volo hanno voluto accanto due colossi della musica italiana come Gianni Morandi e Antonello Venditti ma anche la voce raffinata ed elegante di Fiorella Mannoia.

Non mancherà, poi, la voce di Marco Masini e quella graffiata di Noemi. Nel corso della serata, però, ci sarà spazio anche per la comicità di Enrico Brignano e la danza di Simone Coluccio e Joel Stoyanov.

Come seguire in diretta streaming Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo

Per lanciare la sfida degli ascolti a Raiuno che, questa sera trasmetterà l’ultima puntata della fiction Gerri, canale 5 punta ancora sulla musica de Il Volo e dei tantissimi ospiti. La serata, in diretta televisiva, potrà così essere seguita, a partire dalle 21.30, al termine del quotidiano appuntamento con Striscia la Notizia con Gerry Scotti e Michelle Hunziker che cederanno la linea a Lorella Cuccarini, padrona della serata.

Chi, invece, preferisce seguire la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva o in un momento successivo può farlo collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione dove si può rivedere anche la prima serata o i singoli momenti musicali.