Il Volo, uno dei tre cantanti ha il Covid/ Annullata esibizione all’Eurovision 2022?

Uno dei tre ragazzi de Il Volo ha il Covid: la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno nella seconda parte del pomeriggio di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, ed è stata battuta dalle principali agenzie di stampa nazionali. Una brutta tegola per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, in quanto se – come sembra – l’informazione venisse confermata, potrebbe essere annullata la loro esibizione sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022, in corso di svolgimento al “Pala Olimpico” di Torino e che ieri sera con la prima semifinale ha già raccolto un grande successo di pubblico, con il 27,5% di share totalizzato da Rai Uno in prima serata.

IL VOLO, UNO DEI CANTANTI HA IL COVID: NIENTE EUROVISION?

A poche ore dall’uscita del nuovo singolo “You are my everything”, i tre tenori de Il Volo rischiano dunque di vedere sfumare la grande opportunità di cantare all’Eurovision e di riscaldare con le loro voci il pubblico affluito nel capoluogo sabaudo, dove avrebbero dovuto intonare il loro successo “Grande Amore”, brano con cui vinsero nel 2015 il Festival di Sanremo, qualificandosi proprio per l’Eurovision Song Contest. Ricordiamo che Il Volo dovrebbe essere l’ospite d’onore della finalissima di sabato 14 maggio 2022, ma la positività al Coronavirus di uno tra Ginoble, Boschetto e Barone potrebbe costringere gli organizzatori della kermesse a rivedere i piani iniziali.

