Il volto biondo della pazzia, Rai 2/ Trama e cast, una suocera impazzita nel thriller, oggi 13 maggio 2024

Il volto biondo della pazzia, film diretto da Jeff Hare

Il palinsesto televisivo di Rai 2 prevede per il pomeriggio di lunedì 13 maggio, alle ore 15,30 il film di genere thriller drammatico Il volto biondo della pazzia. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2017 è destinata esclusivamente al settore dell’home video. In particolare è una produzione firmata Lifetime con regia affidata a Jeff Hare, che ha curato diversi film di successo per il canale satellitare come L’ultima ossessione del Dottor Beck e Cure pericolose, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Becca Topol.

Il ruolo di direttore della fotografia è stato gestito da James O’Keefe, le musiche della colonna sonora sono state composte da Lawrence Shragge mentre il montaggio è stato curato da Peter Steele. Nel cast del film Il volto biondo della pazzia ci sono Katie Leclerc, Catherine Dyer, Mike Faiola, Pamela Mitchell, Aubrey Manning, Brooke Fontana e Angie Patterson.

La trama del film Il volto biondo della pazzia: un ex suocera oltre ogni limite

Ne Il volto biondo della pazzia, un giovane e affascinante medico di nome Brock sembra avere davanti a sé una vita straordinariamente felice. È riuscito a trovare un lavoro adeguato per le sue aspettative e inoltre ha realizzato il suo sogno d’amore sposandosi con la donna di cui era da sempre innamorato. La vita però alle volte riserva delle spiacevoli sorprese che, nel caso di Brock, sono tutte concentrate in un nefasto giorno in cui sua moglie resta vittima di un tragico incidente stradale e muore.

Lui è disperato e non sembra trovare alcun stimolo per poter andare avanti. Poco alla volta riesce a riprendersi e soprattutto sembra poter trovare nuovamente il sorriso grazie alla conoscenza di una donna di nome Tina. Ha una bellezza disarmante e inoltre è molto intelligente e simpatica. Sembrano esserci nuovamente le premesse per poter essere felici anche perché lei ha una vita ricca di soddisfazioni che le arrivano anche dall’aspetto professionale che la vede come ottima designer d’interni.

Insomma ritorna l’armonia nella famiglia e tutti sembrano apprezzare questo nuovo spirito da parte dell’uomo e in particolar modo la sua figlia di otto anni, Harper. Tutti con una sola eccezione ossia l’ex suocera di Brock. Quest’ultima non può assolutamente sopportare l’idea che sua figlia venga sostituita da un’altra donna che peraltro sembra aver conquistato il cuore della loro figlia. La goccia che fa traboccare il vaso è l’annuncio dei due innamorati di voler convolare a nozze.

A questo punto l’ex suocera di Brock si mette in moto per poter contrastare con tutte le proprie forze quell’evento. Con il passare dei giorni perde completamente la ragione e fa delle cose estremamente pericolose che potrebbero mettere a rischio anche l’incolumità della nipote.

