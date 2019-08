Il volto biondo della pazzia/ Su Rai 2 il film con Tom Lind (oggi, 1 agosto 2019)

Il volto biondo della pazzia è un film statunitense del 2017 che sarà per la prima volta trasmesso in tv, su Rai 2 la sera del 1 agosto alle ore 21.20. La pellicola dal genere thriller, vanta la regia di Jeff Here e la partecipazione di Catherine Dyer, Katie Leclerc, Mike Faiola, Pamela Mitchell, Brooke Fontana, Aubrey Manning, Paul Messinger, Tom Lind, Angie Patterson, Corinne Nowicki, Scott Erickson, Safiya Renee Ricketts, Charles Christopher, Jodi Adler e David Alen.

Il volto biondo della pazzia: la trama

Diamo uno sguardo alla trama de Il volto biondo della pazzia. Brock ha perso ormai da due anni la moglie e madre di sua figlia Harper a causa di un tragico incidente ed è pronto a voltare però pagina con la bellissima Tina. La donna sembra essere la moglie dei sogni per Brock e anche un’ottima matrigna per la figlia dell’uomo, per cui i due ben presto decidono di sposarsi e di creare questa nuova e felice famiglia, per il bene soprattutto della giovane Harper. Il problema nasce però quando l’ex suocera di Brock, Joyce, comincia ad intromettersi e fa di tutto per impedire le nozze tra Tina e il vedovo marito della figlia morta da due anni: addirittura l’anziana signora sarebbe disposta a macchiarsi di omicidio, pur di non far saltare l’ormai imminente matrimonio.

