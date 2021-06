Ilaria Bidini/ Cavaliere al merito per aver denunciato bullismo e cyber-bullismo

Ilaria Bidini tra i protagonisti della nuova puntata di Nuovi Eroi, il programma che racconta storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra questi c’è anche la 32 enne di Arezzo che ha ricevuto questo importantissimo riconoscimento “per il coraggio e lo spirito di iniziativa con cui ha pubblicamente denunciato i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo di cui è stata vittima”.

La Bidini, affetta da osteogenesi imperfetta, da diversi anni combatte in prima linea per abbattere le barriere architettoniche presenti anche nella sua città: Arezzo. Da sempre, Ilaria combatte contro il pregiudizio della gente dopo essere stata per anni vittima di bullismo e cyber-bullismo. Dopo una serie di continue minacce, la donna si è recata alla Polizia Postale per denunciare, mentre sui social ha creato il gruppo “Stop al bullismo e al cyber bullismo” facendosi promotrice di alcune iniziative.

Ilaria Bidini storia di bullismo e cyber bullismo: “c’è ancora molta strada da fare”

La notizia del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana è stato accolta con grande trepidazione ed entusiasmo da Ilaria Bidini che ha commentato: “ancora non ci credo. Me lo hanno comunicato poco fa, ho parlato con la segreteria, mi hanno detto che mi hanno scelto per il mio impegno nel sociale. Ne sono onorata”. La donna parlando però della sua disabilità ha aggiunto: “c’è ancora molta strada da fare in questo settore, speriamo che anche questo riconoscimento aiuti me e tutti coloro che sono vittime di cyberbullismo”.

Intanto recentemente la 32enne di Arezzo si è anche laureata presso la facoltà di Scienze della formazione dell’università di Siena discutendo una tesi sul tema del bullismo e cyberbullismo e sul ruolo dell’educazione per sconfiggere questo fenomeno. Una laurea che lo stesso rettore dell’Ateneo Francesco Frati ha elogiato dicendo: “è un traguardo importante quello raggiunto oggi da Ilaria. Le auguro di realizzare i propri progetti professionali e di continuare a impegnarsi per quei valori fondamentali di cui da tempo è una grande testimone”.



