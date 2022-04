Ilaria Bruni conquista il pubblico per la sua simpatia/ Denis Dosio è deluso…

Ilaria Bruni conquista il pubblico per la simpatia ma Denis Dosio…

Nel corso della serata di martedì 29 marzo, Barbara D’Urso manda in onda un video in cui si vede come, nella scorsa puntata, la giuria avesse dato dei voti molto bassi alla performance di Ilaria Bruni, nonostante Denis l’avesse supportata e aiutata molto. Durante la settimana, Denis si dice dispiaciuto dei voti così bassi data alla sua secchiona, che in confessionale manifesta il suo rammarico. In studio, prende la parola Federico Fashion Style che, la volta scorsa, ha dato un due a Ilaria, ma rivendica il fatto che Denis non abbia seguito bene la sua secchiona poiché è troppo concentrato su altro. Sia Ilaria sia Denis invece sostengono di essersi impegnati molto per prepararsi e la secchiona dice di essere molto positiva e pronta a mettersi in gioco.

Proseguendo la diretta, nella prima manche dello Zucca Quiz, Ilaria Bruni e Denis Dosio si scontrano con Ivan Vettorello e Nicole Di Mario, che risultano vincitori. Ilaria Bruni e Denis Dosio votano la coppia Mirko Gancitano e Mila Suarez poiché Denis sottolinea la palpabile insofferenza di Mirko, esasperato dal comportamento della pupa. Il programma ha ottenuto un buon numero di ascolti e il personaggio di Ilaria è stato preso in simpatia da molti. Ilaria si definisce una nerd a tutti gli effetti: adora i videogiochi, la fantascienza e i fumetti giapponesi.

Ilaria Bruni ha 28 anni e viene da Ascoli Piceno. È laureata in Ingegneria Informatica e sin da bambina ha manifestato il suo attaccamento allo studio: non a caso è sempre stata la prima della classe a scuola. Appassionata di videogiochi, ha sempre trovato un equilibrio tra lavoro e passione. Partecipa al programma de La pupa e secchione 2022 mettendosi in gioco per la prima volta in TV. Nel cast fa parte della fazione delle secchione. Ilaria Bruni ha diversi interessi, spaziando dal cinema ai fumetti, in particolare i manga giapponesi, ma non disprezza neanche la musica: ha un debole per il genere indie. Inoltre si concede anche giochi di ruolo e cosplay. Si è definita molto competitiva, soprattutto con se stessa.

Stando alle sue parole, l’esperienza nella Pupa e il secchione può aiutarla a valorizzare il suo aspetto estetico e a guadagnare maggiormente fiducia in sé stessa, in questo senso magari la partnership con Denis Dosio, evidentemente a suo agio col proprio aspetto fisico, può farle sicuramente bene. Il suo approccio nel programma è stato ottimo e Ilaria ha già conquistato il gradimento di un giudice dello show, ovvero Soleil Sorge, che ha ammesso di trovare Ilaria molto interessante e che nel corso delle puntate potrebbe dare molte soddisfazioni.











