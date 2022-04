Ilaria Bruni favorita dal pubblico della Pupa e il Secchione/ Non emerge però…

Ilaria Bruni è una delle più amate dal pubblico della Pupa e il Secchione ma…

L’edizione 2022 de La pupa e il secchione è già arrivata alla quarta puntata e sono abbastanza chiare le personalità più determinate e vogliose di andare avanti il più possibile all’interno della gara. Tra volti e noti e protagonisti sconosciuti, tra i personaggi più in vista in queste poche puntate merita di essere menzionata Ilaria Bruni. la giovane laureata in ingegneria informatica si è messa fin da subito in evidenza per le sue capacità dal punto di vista intellettivo ma è stata capace anche di dimostrarsi molto propensa ad interagire positivamente con le dinamiche del programma. A differenza delle attese è infatti riuscita a stringere una certa intesa con il suo compagno di viaggio, Denis Dosio. Quest’ultimo infatti si è dimostrato particolarmente restio dal punto di vista dell’apprendimento ma il ruolo di Ilaria ha fatto sì che il ragazzo riuscisse a mettersi al pari degli altri dimostrando una grande forza di volontà e impegno.

Ilaria Bruni conquista il pubblico per la sua simpatia/ Denis Dosio è deluso…

La ragazza infatti si sta dando da fare per cercare di regalare le giuste nozioni di cultura generale nel tentativo di riuscire a fare bella figura nelle varie sfide serali puntando così verso la vittoria finale. Nel corso della quarta puntata però la giovane non è riuscita a lasciare un’impronta evidente rispetto a quanto era riuscita a fare nelle settimane precedenti. Il suo ruolo è stato principalmente di osservatrice rispetto alle dinamiche che hanno arricchito la serata. Per il momento comunque Ilaria è nettamente tra le favorite sia dal punto di vista della gara che del gradimento del pubblico. La sua linearità e serietà hanno colpito positivamente e anche un ragazzo come Denis Dosio sta riuscendo a mettersi in riga grazie ai suoi insegnamenti. Nelle prossime puntate Ilaria riuscirà sicuramente ad avanzare in gara accumulando punti e prestazioni positive così come avvenuto fino ad ora.

Ilaria Bruni, La Pupa e il Secchione Show/ Riuscirà Denis Dosio a renderla una bomba sexy?

Ilaria Bruni sparisce vicino a Denis Dosio ma per il coraggio…

Ilaria Bruni tende a sparire al fianco di Denis Dosio. Con Dosio sarebbe difficile emergere per chiunque, Denis spesso la fa sparire, un po’ come fa con le patatine del McDonald. Lei però spesso da la sensazione di voler essere invisibile anche se alla fine nelle prove ci mette l’anima. Per il coraggio si meriterebbe davvero un bel 6 anche se per il resto la sua presenza stenta a decollare. Nella clip di presentazione ha rivelato qualcosa in più su di sé. Ha rivelato di essere amante dei manga giapponesi: “Sono molto nerd, mi piacciono i manga giapponesi e a tempo perso studio il giapponese, ma non è facile. Una pupa può insegnarmi ad avere più cura del mio aspetto e avere più fiducia in me stessa”, ha dichiarato.

Ilaria Bruni e Denis Dosio, che coppia a La pupa e il Secchione show!/ "Non ho paura di dormire con lui…"

Stando alle sue parole, l’esperienza nella Pupa e il secchione può aiutarla a valorizzare il suo aspetto estetico e a guadagnare maggiormente fiducia in sé stessa, in questo senso magari la partnership con Denis Dosio, evidentemente a suo agio col proprio aspetto fisico, può farle sicuramente bene. Il suo approccio nel programma è stato ottimo e Ilaria ha già conquistato il gradimento di un giudice dello show, ovvero Soleil Sorge, che ha ammesso di trovare Ilaria molto interessante e che nel corso delle puntate potrebbe dare molte soddisfazioni. Vedremo dunque come sarà il percorso di Ilaria all’interno dello show e se i pronostici di Soleil riguardo il suo successo saranno confermati.











