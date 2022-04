Ilaria Bruni pazza di Nicolò Scalfi “È il più bello”/ Lui la respinge “Non pensarmi”

È Ilaria Bruni la secchiona che ha preso una sbandata per Nicolò Scalfi, ex secchione di Vera Miales, eliminato ufficialmente qualche settimana fa da La Pupa e il Secchione show. Dopo il suo addio alla villa, Ilaria gli ha scritto una lettera che recita: “Ciao Nicolò, qua in villa si sente la tua assenza, non ho ancora trovato nessun altro con cui cantare le sigle dei cartoni animati. Volevo dirti semplicemente grazie, ho nel cuore tanti bei ricordi del tempo passato insieme in villa: parlare di film, mettersi a cantare a caso stesi sul letto, te che mi hai insegnato a giocare a calcio e condividere l’ansia pre puntata…”

Nicolò Scalfi non ricambia i sentimenti di Ilaria Bruni: “Non pensare a me”

Ilaria svela poi i suoi sentimenti per Nicolò: “Da parte mia era partita come un’amicizia, poi si è trasformata in attrazione mentale e ben presto sei diventato ai miei occhi il più bello della villa. Comunque ti voglio bene, mi manchi“. Nicolò Scalfi è in collegamento con Barbara D’Urso e saluta anche Ilaria; tuttavia le fa capire che questi sentimenti non solo al momento ricambiati: “Lei sa che le voglio un mondo di bene e le ho detto che adesso non deve pensare a me, deve pensare alla gara che tanto poi ci si potrà vedere e deve arrivare in finale per me!” le dice in diretta.

