Ilaria Capua/ “Covid? Siamo quasi alla fine, ma vacciniamo o in autunno chiudiamo”

Secondo la professoressa e virologa Ilaria Capua, l’Italia vede davvero la luce in fondo al tunnel, al punto che la pandemia di covid sembra realmente superabile. Se fino a soltanto pochi mesi fa il nostro paese si doveva destreggiare fra chiusure forzate, lockdown, didattica a distanza e numerose altre restrizioni, oggi la situazione è decisamente migliorata, merito dei sacrifici ma anche e soprattutto della campagna di vaccinazione, quella che gli addetti ai lavori continuano a sottolineare sia l’unica vera arma per sconfiggere il virus. “Siamo quasi arrivati, abbiamo tutto per schiacciare la curva”, ha confessato la direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, ospite in collegamento con il classico appuntamento di martedì sera su La7, il talk show “DiMatedì” condotto da Giovanni Floris.

Un’Ilaria Capua che vede realmente possibile l’introduzione a breve di una zona bianca in tutta la penisola, il che significherebbe ulteriori restrizioni che verrebbero meno, e a riguardo sottolinea: “Siamo a buon punto per la zona bianca? Assolutamente sì. Il superscudo sta funzionando, stiamo proteggendo la popolazione fragile”. Se tutto dove andare secondo la tabella di marcia, le prime regioni in zona bianca scatteranno il prossimo 7 giugno, quindi il 14 un altro gruppo fra cui anche la Lombardia, la più falcidiata dal covid da più di un anno a questa parte, e poi via-via tutto il resto dello stivale, per un’estate senza dubbio più lieta rispetto ai mesi passati.

ILARIA CAPURA: “FERMIAMO QUESTA CATENA, SIAMO QUASI ARRIVATI”

Quindi Ilaria Capua consiglia: “Usiamo i mesi che ci separano dall’autunno per terminare la campagna di vaccinazione, per vaccinare tutte le persone che ne hanno bisogno. Se non fermiamo questa catena, potremmo trovarci con sacche di circolazione virale e si ricomincia a chiudere”. Fondamentale quindi ripartire ma senza abbassare la guardia, continuando a vivere con attenzione ma soprattutto vaccinandoci, a cominciare dalle persone fragili, gli over 60. “Siamo quasi arrivati – ha ribadito il concetto la nota virologa italiana – la campagna di vaccinazione sta andando bene, i vaccini che abbiamo a disposizione funzionano e continuano a funzionare. Abbiamo tutto quello che ci serve per schiacciare la curva. Non solo per abbassarla, proprio per schiacciarla”.

