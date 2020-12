Ilaria Capua “Ma che tampone rapido prima di Natale!”/ “State a casa, io sarò sola”

A Natale non bisognerà uscire di casa: parola dell’autorevole virologa Ilaria Capua. Ospite nella giornata di ieri presso la trasmissione “L’Aria di domenica”, in diretta su La7, la nota luminare ha perso un po’ la pazienza, rivolgendosi così alla conduttrice Myrta Merlino e ai telespettatori a casa: “Io non ci penso neanche a fare il tampone rapido per fare il cenone“, rispondendo ad una delle tante domande poste alla padrona di casa. Quindi ha ribadito il concetto: “Non bisogna muoversi, non c’è la scorciatoia, più persone si muovono, più il virus circola, più persone finiranno in ospedale. Non bisogna fare il tampone rapido. Io non mi muovo e non faccio nulla. Mio marito, invece, che deve partire per una situazione d’emergenza farà il tampone rapido prima del volo ma è una situazione di emergenza, ripeto, non di convenienza. Non possiamo ora pensare al cenone”. Un Natale quindi da sola per Ilaria Capua, ma la stessa non si dice preoccupata, conscia che quest’anno ognuno dovrà fare il proprio: “Lo passerò da sola. Bisogna che ognuno faccia il proprio, non mi diverte stare qui da sola ma lo faccio perché bisogna far capire alle persone che a Natale si può stare da soli”.

ILARIA CAPUA: “I VACCINI SONO SICURI”

Nella chiacchierata con Myrta Merlino, Ilaria Capua ha parlato anche dei vaccini anti-covid, in arrivo ormai fra pochi giorni. Domani, a riguardo, scatterà la prima vaccinazione di massa nel Regno Unito: “I vaccini per il Covid sono sicuri – ha garantito Ilaria Capua – parliamo di vaccini sofisticati di ultima generazione che massimizzano le risposte dell’organismo e minimizzano i potenziali effetti collaterali. Ribadisco, sono sicuri e talmente affinati che aggiungono e raggiungono un livello di sicurezza superiore a tutti gli altri, perché non portano con sé componenti che possono dare fastidio”. Poi ha aggiunto: “Sul costo elevato e variabile dei vaccini per il Covid, ci sono tecnologie di produzione differenti, alcuni vanno conservati a meno 70 gradi. I costi di distribuzione dipendono anche da quello”, ha aggiunto



