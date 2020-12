Ilaria Capua/ Video “Anche dopo vaccino Covid possiamo essere fonte di contagio”

Tra vaccino Covid e andamento della curva epidemica, Ilaria Capua a tutto tondo ai microfoni di Di Martedì. La direttrice dell’UF One Health Center in Florida ha esordito analizzando l’ultimo bollettino coronavirus: «Siamo in una fase di stabilizzazione che non è mai uguale al giorno precedente. I segnali di aumento dei decessi e dei contagi ci dicono che non possiamo mollare, anche perché questa è la stagione che virus di un certo tipo prediligono». Ilaria Capua ha poi parlato delle imminenti feste natalizie: «Natale rischia di essere un momento di grande amplificazione del contagio, è opportuno usare grandi precauzioni e buonsenso, cercando di non portare l’infezione laddove può fare più danni ovvero dove ci sono persone più fragili».

ILARIA CAPUA SUL VACCINO COVID

Ilaria Capua è poi tornata su uno dei dossier più discussi degli ultimi giorni, ovvero la possibilità di infettare o meno da vaccinati: «Noi stavamo parlando della campagna di vaccinazione, quello che ho detto e che confermo è che la campagna di vaccinazione durerà molto tempo e che quando si inizia a vaccinare, si inizierà con l’1% della popolazione vaccinata e 99% no. Poi 2% vaccinata e 98%. È un’attività che si svolge in maniera graduale. Come dicono anche gli ad delle aziende che producono vaccini, i vaccini tendenzialmente non difendono contro l’infezione, che cosa potrebbe accadere in questa situazione?». Ilaria Capua ha poi evidenziato: «Che se si allentano tutte le misure che dobbiamo rispettare in un momento in cui le persone credono che il vaccino sia liberi tutti, noi rischiamo di avere un’amplificazione del contagio durante la campagna di vaccinazione. Durante la campagna di vaccinazione, fino a quando non si raggiungerà quel livello di immunità di gregge che tiene le persone fuori dagli ospedali, noi dovremo continuare a metterci la mascherina, perché anche da persona vaccinata io posso essere una fonte di contagio».





© RIPRODUZIONE RISERVATA