Ilaria Carloni, Ludovica e Matteo: chi sono la moglie e i figli di Maurizio Aiello/ Matrimonio dopo 10 anni…

Ilaria Carloni: chi è la moglie di Maurizio Aiello e mamma dei figli dell’attore

Ilaria Carloni è la donna che, da più di vent’anni, è accanto a Maurizio Aiello, attore di Un posto al sole amatissimo dal pubblico. Innamorati, complici e molto felici, Ilaria Carloni e Maurizio Aiello hanno formato insieme una famiglia con la nascita dei figli Ludovica e Matteo, diventati il centro della vita dell’attore e della sua dolce metà. L’amore tra Ilaria e Maurizio Aiello dura da tantissimi anni e i due, prima di convolare a nozze, sono stati fidanzati da ben dieci anni.

“Quando eravamo fidanzati ero più gelosa poi con la maturità questa cosa è scemata, tra l’altro in 20 anni ho avuto la conferma di avere a fianco una persona seria e rispettosa”, ha raccontato Ilaria che nella vita fa l’avvocato ai microfoni del programma di Rai Uno, “C’è Tempo Per…” nel 2020.

Ilaria Carloni e i figli Ludovica e Matteo: com’è Maurizio Aiello come attore e padre

Maurizio Aiello, come marito e padre, è sempre presente come raccontato da Ilaria Carloni ai microfoni del programma “C’è tempo per…”. Innamorato della moglie e dei figli Ludovica e Matteo, Maurizio Aiello dedica alla propria famiglia tutto il tempo libero che ha a disposizione.

“E’ un bravissimo padre di famiglia e un ottimo marito, pensa molto alla famiglia, si dedica al lavoro ma in funzione della famiglia”, ha raccontato Ilaria Carloni. “Ci siamo conosciuti vent’anni fa, ormai sa che per me esiste solo lei. Abbiamo convissuto a lungo, diciamo che siamo goduti abbastanza la vita prima di arrivare la matrimonio“, le parole di lui a TvMia.

