Ilaria, Clara e Valentina, figlie di Pupo/ “Abbiamo un rapporto bellissimo”

Ilaria, Clara e Valentina Ghinazzi sono le figlie di Pupo: la terza figlia è stata riconosciuta in ritardo dal cantante di “Su di noi”. Le prime due sono nate dal matrimonio con la moglie Anna Erli, mentre Valentina è stata riconosciuta in ritardo come ha raccontato lo stesso artista nel salotto di Barbara D’Urso: “è stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo”. Ma andiamo per ordine: Ilaria Ghinazzi è la primogenita ed oggi si occupa della gestione del locale di famiglia “Gelato al Cioccolato da Pupo” con la sorella Clara. Il locale si trova a Ponticino, paese di origine del cantante. Parlando proprio del rapporto con le figlie, Ghinazzi ha raccontato da Barbara D’Urso: “se voi conosceste la mia famiglia e le mie figlie e voleste fare un paragone con quelli di altri colleghi la discussione finirebbe subito. Perché ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormale sono io. Amo le mie compagne, sono innamorato pazzamente di loro. Faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera normale”.

Pupo/ “Mia madre? Le ho dato dispiaceri, oggi vive in un istituto”

Pupo e il rapporto con le figlie: “Valentina? È stato un mio sbaglio”

Enzo Ghinazzi ha un rapporto bellissimo con le figlie Ilaria, Clara e Valentina Ghinazzi. In particolare il cantante di “Gelato al cioccolato” si è soffermato sul rapporto con Valentina, la seconda figlia che ha riconosciuto molti anni dopo. “È stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei/sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo” – ha detto l’artista ospite di Mara Venier a Domenica In. Il rapporto con Valentina oggi è meraviglioso anche se all’inizio non è stato semplicissimo per via del comportamento del cantante che ha raccontato così la storia. “ho avuto una figlia da una mia fan, Valentina è nata nel 1983. In quel periodo avevo molte avventure e storie, ero un ragazzo portato per il divertimento diciamo. Mary, questa ragazza che avevo conosciuto era una mia fan, che mi seguiva soprattutto in Piemonte” ha esordito il cantante che ha poi aggiunto – “non mi ha mai detto che era mia figlia, ma dopo una notte a Torino rimase incinta e sono rimasto all’oscuro per alcuni anni”. Tutto è cambiato quando Pupo ha visto per la prima volta la piccola Valentina; in quel momento, non solo ha capito che fosse la figlia, ma ha anche deciso di riconoscerla. “Poi quando Valentina aveva cinque anni, l’ho vista, e ho capito subito che era mia figlia, assomigliava all’altra figlia che avevo avuto con mia moglie. Andavo di nascosto a vederla, contribuivo alla sua crescita, e poi piano piano è arrivato il tempo e ho scelto il momento giusto per dirlo a mia moglie. Oggi mia moglie ama Valentina come Mary, sua madre, ama Valentina e come ama le sue figlie naturali” – ha concluso il cantante.

LEGGI ANCHE:

Anna Erli e Patricia Abati, moglie e compagna Pupo/ "Sarò bigamo anche nell’aldilà"Pupo e la ludopatia/ "Mio padre mi ha passato questa malattia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA