Ilaria Clemente è una delle concorrenti non famose del Grande Fratello 2024. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di lei per via della sua improvvisa uscita dalla casa per motivi personali e c’è chi ipotizza che dietro ci sia un motivo davvero speciale. Questa sera finalmente scorporeremo la verità e sicuramente per lei ci sarà una bella sorpresa da parte dei suoi genitori a cui è legatissima. Ma chi sono i genitori di Ilaria Clemente del Grande Fratello 2024? Sono davvero pochissime le informazioni sui genitori di Ilaria Clemente, ma quello che possiamo dirvi che il papà è americano, mentre la mamma è nata in Puglia. Dal loro amore è nata Ilaria, classe 1994, romana doc che dopo aver conseguire la laurea presso l’Università La Sapienza ha deciso di proseguire gli studi specializzandosi con un master in cybersecurity.

GRANDE FRATELLO 2024, 6A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Jessica "Yulia è una iena travestita da agnello"

Poco dopo Ilaria ha iniziato a lavorare nel mondo informatico. “Mi occupo di Cyber security, ovvero di sicurezza informatica” ha detto nel video di presentazione poco prima di entrare nella casa.

Ilaria Clemente e il rapporto con i genitori al Grande Fratello 2024

Non solo, Ilaria Clemente nel video di presentazione del Grande Fratello 2024 parlando del suo carattere ha rivelato: “rido tanto, faccio casino. Dicono che io sia divertente. Sono buona ma non fe**a, però”. La ragazza in passato aveva una forma fisica diversa e negli ultimi anni ha perso 40 kg: “quando ero piccola volevo solo mangiare, a 2 anni mangiavo la lasagna. Vorrei dire a tutte le ragazze in fissa per il fisico, pensate al cervello, è più importante”.

Chi è Clarissa Burt, l'eliminato dal Grande Fratello 2024?/ Uscita dalla Casa è rientrata: web diviso

Ilaria è legatissima ai genitori, ma anche gli amici ed ama condividere momenti di gioia con la famiglia e gli amici. Dal punto di vista privato, Ilaria è fidanzata con un ragazzo di nome Daniele di cui ha parlato anche all’interno della casa. “L’ultimo saluto è stato devastante” – – ha detto nella casa Ila precisando -“Io e Daniele abbiamo convissuto e la sera prima di entrare nella casa eravamo insieme io e lui oltre ad una cena in compagnia di amici per i saluti. Il momento devastante è stata l’ultima telefonata, avevo il cuore rotto”.