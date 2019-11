Ilaria Cucchi querela Matteo Salvini/ “Non può giocare sul corpo di Stefano”

Ilaria Cucchi querela Matteo Salvini: è la sorella di Stefano Cucchi ad annunciarlo tramite un lungo messaggio pubblicato su Facebook. Non sono passate inosservate le parole del leader della Lega poche ore dopo la sentenza di condanna a 12 anni di reclusione nei confronti di due militari, accusati del reato di omicidio preterintenzionale. Intervistato a margine dell’evento al Paladozza, l’ex ministro dell’Interno aveva sostenuto di non dovere delle scuse per alcune sue dichiarazioni passate – «non credo che qualcuno si diverta a picchiare detenuti» – sottolineando che il caso del geometra romano «testimonia che la droga fa male, sempre e comunque: io combatto la droga in ogni piazza». Salvini aveva evidenziato la sua vicinanza alla famiglia di Cucchi ed alla sorella Ilaria, che aveva invitato anche al Viminale. «Salvini perde sempre l’occasione per stare zitto», la netta replica di Ilaria Cucchi, che aveva anche preannunciato di voler agire per vie legali…

ILARIA CUCCHI QUERELA MATTEO SALVINI

Come dicevamo, pochi minuti fa Ilaria Cucchi ha annunciato su Facebook di aver querelato Matteo Salvini per le sue dichiarazioni: «Il signor Matteo Salvini non può giocare sul corpo di Stefano Cucchi. Non posso consentirglielo». Nel lungo post pubblicato sui social network, la sorella di Stefano ha sottolineato di agire per suo fratello e per i suoi genitori: «Stefano Cucchi ha sbagliato ed avrebbe dovuto pagare ma non morire in quel modo. Il giorno in cui viene pronunciata la sentenza ha il coraggio di dire quelle parole come se fosse al bar e parlasse ai suoi amici? Sono solo una normale cittadina ma non posso fare altro che querelarlo». Ma non solo, ecco un messaggio per Luciana Lamorgese: «Mi piacerebbe tanto che l’attuale Ministro dell’Interno sostituisse la costituzione di parte civile fatta proprio dal sig. Salvini con la propria. Non sono un avvocato ma forse potrebbe essere possibile».

