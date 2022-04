Ilaria Cucchi sorella Stefano/ “A lui feci una promessa: Fabio Anselmo il suo regalo”

Ilaria Cucchi è la sorella di Stefano Cucchi: la sua battaglia per la verità

Ilaria Cucchi, sorella maggiore di Stefano Cucchi, ha lottato per 13 lunghi anni affinché la sua battaglia per la verità sulla morte del 31enne romano non fosse vana. Con una forza quasi eroica, la donna insieme al suo legale e compagno, l’avvocato Fabio Anselmo, non ha mai smesso di sperare che la verità sarebbe prima o poi emersa. Questi ultimi per Ilaria Cucchi sono stati giorni particolarmente cruciali, durante i quali ha assistito prima alla condanna definitiva in Cassazione a carico dei due carabinieri considerati autori del pestaggio, poi alla sentenza di primo grado nel processo sui depistaggi e che vede accusati otto carabinieri. “Questa settimana si è giocata tutta la mia vita, tutto, i miei sacrifici, tutte le mie rinunce, tutto il mio impegno e tutto il mio dolore”, ha ammesso la donna ai microfoni di Fanpage.it.

La battaglia di Ilaria Cucchi ha avuto ufficialmente inizio con le foto shock di Stefano sul tavolo dell’obitorio, senza vita. Su consiglio dell’avvocato Anselmo, la famiglia scatta delle fotografie e proprio Ilaria Cucchi arriverà a mostrare una gigantografia del volto del fratello davanti al tribunale di Roma. Dopo la sentenza in Cassazione con la condanna ai due carabinieri e l’ultima per i depistaggi nel processo parallelo, Ilaria Cucchi ha commentato: “Nessuno ha vinto ma avevo fatto una promessa a Stefano l’ultima volta che l’ho visto su quel tavolo dell’obitorio. Gli ho detto ti giuro che non finisce qui e non è finita qui”.

Dal dolore all'amore della sorella Ilaria Cucchi per l'avvocato di Stefano, Fabio Anselmo

Per oltre dieci anni, ad affiancare Ilaria Cucchi nella sua battaglia per la verità è stato Fabio Anselmo, il suo tenace avvocato. Oltre ad affrontare la vicenda giudiziaria legata alla drammatica morte di Stefano Cucchi però, tra i due in questi anni di lotte nelle aule dei tribunali è nato anche l’amore, descritto nel loro libro dal titolo “Il coraggio e l’amore”. “Oggi non saprei immaginare la mia vita senza Fabio”, ha ammesso qualche tempo fa la donna a Repubblica parlando dell’avvocato. “La prima volta Fabio fu solo una voce. Lo chiamai al telefono nel momento più difficile della mia vita. Avevo appena visto il corpo tremendamente sfigurato di Stefano e mi venne naturale rivolgermi all’avvocato di Ferrara che aveva trovato la verità sulla morte di Federico Aldrovandi”, ha svelato Ilaria Cucchi, parlando dell’uomo.

A lui Ilaria Cucchi ha affidato il suo destino. E solo molti anni dopo la donna svelò di essersi innamorata di lui “al primo istante”. Sebbene la battaglia per il fratello Stefano Cucchi venisse prima di tutto, fu proprio Anselmo a darle la forza di andare avanti. All’epoca Ilaria Cucchi era sposata e con due figli ma non era felice, come dichiarò e proprio parlando dell’avvocato lo ha definito “il suo regalo per me. Non avrebbe mai voluto lasciarmi sola. E infatti non mi ha lasciato da sola…”, in riferimento a quell’amato fratello per il quale si è battuta fino alla fine.











