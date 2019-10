Ilaria D’Alessio, figlia Gigi contro hater/ “Se ascoltassi str… mi sarei ammazzata”

Ilaria D’Alessio, figlia del celebre cantante napoletano Gigi, si difende dai durissimi attacchi degli haters. La polemica nasce da una foto che ha condiviso sui social qualche giorno fa la ragazza. Nello scatto è ritratta tra le braccia del padre. «Come ve lo spiego», aveva scritto la figlia di Gigi D’Alessio per dare l’idea di tutto l’affetto che prova nei confronti di suo padre. Un momento semplice e tenero, ma sui social si è trasformato in un pretesto per una nuova polemica. «Ma è tua figlia o la tua compagna?», scrive un utente. Il riferimento è al fatto che il padre sia attratto da donne più giovani di lui, come dimostra la relazione con Anna Tatangelo. «Beh tanto a tuo padre gli piacciono le ragazzine quindi non c’è da meravigliarsi se eri la sua compagna!», ha aggiunto infatti un altro utente. Di fronte a questi commenti Ilaria D’Alessio non è rimasta in silenzio, anzi è intervenuta per mettere tutti a tacere.

ILARIA D’ALESSIO CONTRO HATER “SE ASCOLTASSI STR… MI SAREI AMMAZZATA”

«Sono cose che si dicono… alle quali non do peso. Se ascoltassi le stro…te della gente a quest’ora mi sarei ammazzata», ha scritto Ilaria D’Alessio su Instagram. Così dunque ha zittito un hater. Non è difficile per lei che è cresciuta ascoltando di tutto. «Ho le spalle larghe. Mi faccio una risata e auguro una buona vita a tutti», ha concluso la figlia di Gigi D’Alessio. Molti dopo la sua risposta si sono scagliati contro l’hater e hanno condiviso il pensiero della donna che, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato di saper gestire le critiche e fronteggiare i detrattori di suo padre. Tempo fa, all’epoca della spedizione di suo padre con Anna Tatangelo, Ilaria era però intervenuta sui social attaccando l’ex compagna del padre. Poi è tornata sui suoi passi e ora la famiglia è più unita che mai. Il ritorno di fiamma tra i due forse ha riportato nuova serenità nella famiglia D’Alessio.

