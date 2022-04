Ilaria D’Alessio, sorella LDA:”Eliminato da Amici 21? Bello inizia ora”/ La dedica

Amici 21, Ilaria D’Alessio rompe il silenzio sull’eliminazione di LDA

Il sesto serale di Amici 21 ha decretato l’eliminazione di Luca D’Alessio in arte Lda, che non è riuscito a battere al ballottaggio finale Nunzio Stancampiano, come stabilito dai 3 giudici adibiti alle votazioni, ovvero Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino. L’eliminazione di LDA da Amici 21 sta scatenando tra le reazioni social più disparate, perlopiù contestazioni da parte di chi ritiene che il cantautore di Napoli meritasse un posto nella finale del talent. Una polemica che la sorella maggiore di LDA, Ilaria D’Alessio, nonché secondogenita di Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato, ha accolto tra le Instagram stories. Tanto che la giovane ha rilasciato un messaggio di affetto e consenso destinato proprio ai fan del terzogenito di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio, rompendo il silenzio sulla discussa uscita di scena del giovane da Amici 21.

Il messaggio di Ilaria D’alessio post-eliminazione del fratello da Amici 21

“Grazie a tutti davvero per i messaggi che mi state mandando su Luca – rilascia Ilaria D’alessio nel messaggio destinato ai fan di LDA, tra le Instagram stories -. Noi siamo super orgogliosi e fieri del percorso fatto, abbattere i pregiudizi forse è stata la sfida più grande e in questo caso anche riuscita, fatemelo dire, dato il riscontro ricevuto”. Il riferimento è ai messaggi di supporto che Lda sta ricevendo da parte dei fan e alle contestazioni che i supporters del giovane muovono contro il verdetto dei giudici che ha decretato l’eliminazione del 19enne da Amici 21, oltre che alle etichette di “figlio di” e “raccomandato” che l’ex Amici ha abbattuto a fatica.

Ma non è tutto. Il messaggio poi si conclude con un augurio spassionato a LDA e alla sua carriera appena avviata, tra i vari record conseguiti al debutto: “In bocca al lupo a mio fratello, il bello inizia ora. Ti amo con tutto il mio cuore bro”.

