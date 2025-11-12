Milly Carlucci strappa il sì a Ilaria D'Amico che accetta di partecipare a Ballando con le stelle 2025. Ecco cosa farà.

Ballando con le stelle 2025 farà compagnia al pubblico di Raiuno ancora per diverse settimane e, per le prossime puntate, Milly Carlucci porterà in pista dei ballerini per una notte davvero speciale. Nel corso della puntata di sabato 15 novembre 2025, in pista, scenderà Pierluigi Pardo, nuova voce narrante de Il collegio nonché ballerino per una notte. Il giornalista proverà a portare a casa il tesoretto completo che sarà poi assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra ad una o due coppie in gara.

Sulla pista di Ballando con le stelle 2025, tuttavia, nelle prossime puntate, arriverà anche Ilaria D’Amico. La moglie di Gigi Buffon ha accettato l’invito di Milly Carlucci e si metterà in gioco come ballerina per una notte come prima di lei, hanno fatto, tra i tanti nomi, anche Claudia Pandolfi, Claudia Gerini e Monica Guerritore.

Ilaria D’amico: da ballerina per una notte a concorrente di Ballando con le stelle 2025?

Come svela Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 12 novembre 2025, Ilaria D’Amico nelle prossime settimane diventerà ballerina per una notte anche se, per il momento, non è ancora stata svelata la data ufficiale. L’esperienza da ballerina per una notte potrebbe essere una prova in vista di un impegno ufficiale della D’Amico nel programma del sabato sera di Raiuno.

In 20 anni di Ballando con le stelle, Milly Carlucci è riuscita a portare sulla pista di Raiuno tantissimi personaggi famosi non solo del mondo dello spettacolo ma anche dello sport e della politica. In vista della prossima edizione, proverà a convincere Ilaria D’Amico a scendere in pista come concorrente ufficiale?

