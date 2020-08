Ilaria d’Amico “Addio al calcio dopo 23 anni”/ “Obiettivo? Prima serata e attualità”

E dopo aver sistemato la vita privata e aver trovato l’amore e la pace al fianco di Gigi Buffon e dei suoi figli, adesso Ilaria d’Amico è pronta a mettere in ordine anche la sua vita lavorativa cominciando proprio dall’addio al calcio. Dopo 23 anni di onorato servizio, di cui 18 in Sky, per Ilaria d’Amico è arrivato il momento di chiudere un capitolo e aprirne un altro dicendo addio al calcio e puntando sull’approdo in prima serata e sull’attualità. Queste sono le nuove frontiere ben fissate nel futuro della giornalista che al Corriere dello Sport ha annunciato la sua svolta professionale: “Dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 a Sky. Finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova”.

ILARIA D’AMICO LASCIA IL CALCIO DOPO 20 ANNI

A quanto pare Ilaria d’Amico ha bisogno di novità e di nuovi brividi e cosa c’è di meglio che una prima serata e un tema tutto nuovo per mettere in luce le sue doti, quelle nascoste, e rimaste in panchina proprio a favore del suo amato calcio? “Voglio puntare su un solo obiettivo. Oggi, dopo molte sfide vinte, le mie nuove sono anche l’essere mamma, compagna e un riferimento per altri piccoli. Avrò un solo nuovo figlio professionale”. Riguardo al futuro non ha dubbi, nei suoi progetti c’è una prima serata che diventi un appuntamento fisso e che parli “con il linguaggio dell’attualità…Quando ne abbiamo parlato a Sky, ho sentito il richiamo della foresta”.



