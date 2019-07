Ilaria D’Amico al mare senza Gigi Buffon/ E spunta voce: “Sky le taglia lo stipendio”

Ilaria D’Amico in vacanza senza Gigi Buffon? Il celebre volto di Sky ha pubblicato su Instagram una foto in cui è ritratta in spiaggia insieme Leopoldo Mattia, nato dalla relazione con il portiere della Juventus. “Mother in Love” ha scritto Ilaria D’Amico nella didascalia. Intanto circola voce che Sky le stia per proporre un contratto con un compenso notevolmente più basso a causa della crisi che starebbe attraversando Sky. La notizia è stata lanciata da Paolo Ziliani attraverso le colonne del Fatto Quotidiano. Pare che il management Usa voglia una riduzione dei costi e a farne le spese potrebbe essere proprio Ilaria D’Amico. «Pare che le stia per essere proposto un contratto notevolmente ridimensionato rispetto a quello in corso, 250 mila euro invece di 1 milione», ha scritto il giornalista. Sulla vicenda non è intervenuta la diretta interessata, che invece sui social si mostra in compagnia di uno dei suoi due figli (l’altro è Pietro Rocco Attisani).

ILARIA D’AMICO E LA VACANZA CON GIGI BUFFON

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno avuto comunque ampiamente modo di godersi le vacanze insieme. La coppia è stata paparazzata a Marina di Massa poco prima del nuovo debutto del portiere con la maglia della Juventus, dopo la parentesi al Paris St Germain. Anche per il piccolo di famiglia un debutto: Leopoldo Mattia, a 3 anni, è andato per la prima volta da solo in acqua. La prima nuotata è stata ovviamente “assistita” da un paio di braccioli arancioni. La coppia si è divisa i compiti: a Ilaria D’Amico quello di “avviare” la nuotata del piccolo, comprensibilmente un po’ titubante a lasciare le braccia della mamma. A Gigi Buffon invece il compito di aiutarlo nell’approdo, che è stato dolcissimo. Papà Buffon lo ha infatti premiato con un abbraccio e un bacio. Il settimanale Oggi colse l’occasione per rivelare che la coppia sarebbe pronta a dare una sorellina a Leopoldo. Ma forse ora Ilaria D’Amico ha altri pensieri…

