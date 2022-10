Ilaria D’Amico: “Approdai in tv grazie a Renzo Arbore”/ “Ora vivo a Roma, Buffon…”

Ilaria D’Amico è intervenuta in qualità di ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 16 ottobre 2022. La presentatrice ha ricordato di avere debuttato in televisione proprio sulle reti Rai (Rai International, ndr), grazie a Renzo Arbore: “Stavo preparando l’esame di diritto amministrativo e, ascoltando la segreteria telefonica di casa, scoprii che c’era un suo messaggio. Lo richiamai e mi disse di raggiungerlo a Saxa Rubra, che io nemmeno sapevo dove fosse… Tutto ebbe inizio così”.

Ripercorrendo la sua carriera, Ilaria D’Amico ha rammentato il suo primo programma politico, “Italia che vai”: “Per me ha rappresentato una svolta l’incontro con Sandro Curzi e Vittorio Feltri, che sono stati incredibilmente capaci di mettersi al mio servizio. Concordavamo i temi e loro mi dicevano: ‘Fai tu’. Eravamo affiatati in pochissimo tempo e, nonostante la pensassero in maniera diametralmente opposta e discutessero dandosele verbalmente di santa ragione, avevano grande rispetto l’uno dell’altro e del moderatore”.

ILARIA D’AMICO: “A ME PIACE FARE PARLARE LE PERSONE DEI FATTI DEL NOSTRO PAESE”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Ilaria D’Amico ha poi acceso i riflettori sulla sua trasmissione del giovedì sera su Rai Due, in partenza il prossimo 20 ottobre: “A me piace fare parlare le persone dei fatti del nostro Paese e nel mio programma ‘Che c’è di nuovo’ ci saranno incontri e interviste con personaggi dell’agenda politica, ma anche con figure della cultura e dello spettacolo. Ci sono tanti modi diversi per raccontare e per fare arrivare le notizie a tutto il pubblico che ci guarda. Avevo un conto in sospeso con la narrazione della politica e dell’attualità: quando è arrivata la proposta della Rai, il mio compagno Gigi Buffon mi ha esortato ad accettare”.

La conduttrice fin qui aveva scelto di fermarsi due anni perché “erano successe tante cose: il mio compagno si è trasferito a Parigi, poi è tornato alla Juventus, poi è andato a giocare a Parma… Abbiamo fatto tanti traslochi in pochi anni. Adesso io sono ritornata a Roma per il mio programma: abbiamo tante case e facciamo molti spostamenti organizzati in treno”.











