Ilaria D’Amico/ “Che c’è di nuovo? Torno in Rai, dove sono ‘nata’”

Ilaria D’Amico, non solo calcio: “la politica è stata sempre una mia grande passione”

Ilaria D’Amico è pronta a tornare in tv su Rai2 con un nuovo programma dal titolo “Che c’è di nuovo” abbandonando per il momento il calcio. Proprio così, la giornalista sportiva è pronta a dedicarsi ad un programma dedicato all’attualità e alla politica come ha raccontato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “la politica è stata sempre una mia grande passione. Fino al 2014, pur conducendo programmi di calcio, ho anche raccontato l’attualità con programmi come “W l’Italia”, “Exit”, “Lo spoglio”, “Tango”. Poi nel 2015 sono rimasta incinta di Leopoldo per cui, avendo una famiglia allargata e dovendo fare la mamma a tempo pieno, mi sono dedicata solo al calcio”.

Il nuovo programma si presenta come una via di mezzo tra “Exit” e “Presadiretta” e “Le invasioni barbariche” come ha raccontato la giornalista che anticipa: “tre filoni di racconto: l’intervista con i protagonisti della settimana, poi uno spazio in cui un personaggio noto o un cittadino esterna il proprio pensiero che sarà oggetto di dibattito, infine le nostre inchieste su quello che sta accadendo nella realtà. Cercheremo di far sorgere il dubbio sui vari argomenti mettendo in luce più verità”.

Ilaria D’Amico e il ritorno in Rai con il programma “Che c’è di nuovo”

Ilaria D’Amico torna in tv dopo un lungo periodo di silenzio lontano dal piccolo schermo. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato come l’ha trascorso: “ho staccato la spina e mi sono dedicata agli equilibri di famiglia. La nostra organizzazione un po’ complicata aveva bisogno di cura. Ora però me la sono ri-complicata (ride): io e i due bambini stiamo a Roma, poi ci sono gli altri figli che abitano a Torino e Gigi è a Parma. Ma sono sempre stata abituata a fare da elastico e a tenere unita la rete. E nella nostra famiglia chi ha più tempo lo mette a disposizione di tutti per il bene comune”. Il ritorno in tv coincide con il ritorno in Rai, la sua prima “casa” televisiva: “intanto torno in Rai, dove sono “nata”. Ho accettato molto volentieri la proposta di portare avanti un progetto “largo”, di formare un gruppo nuovo capitanato da Alessandro Sortino, che è un giornalista straordinario e che in questi anni ha formato tante nuove leve, insegnando loro soprattutto la tecnica del racconto filmato”.

Infine, dopo aver smentito la crisi con Gigi Buffon, la giornalista parlando del compagno di vita ha detto: “abbiamo una famiglia complicata da gestire, dal lunedì al giovedì vivo in una città e nel weekend stiamo a Parma dove Gigi gioca e dove abbiamo messo su casa. Se poi ci metti che due figli vanno a scuola a Torino e due a Milano…”.











