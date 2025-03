Ilaria D’Amico, chi è la giornalista e l’amore con Gigi Buffon

Tra gli ospiti nel salotto di Da noi a ruota libera oggi troveremo Ilaria D’Amico, nota conduttrice e giornalista e moglie di Gianluigi Buffon. Per anni Ilaria D’Amico è stata un volto di Sky Sport, emittente per la quale ha raccontato fino al 2020 il calcio in ogni sfumatura. E proprio grazie al suo lavoro ha avuto la possibilità di conoscere meglio Buffon, sposato con Alena Seredova ma che dopo aver iniziato una frequentazione con la D’Amico lasciò la storica moglie.

Sophie Teckel, chi è l’ex moglie di Bobby Solo: perchè si sono lasciati?/ “Quando non si va più d’accordo…”

“Quando io e Gigi ci siamo incontrati, eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi. Io non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato di me, bensì un uomo con una crisi esplosa da tempo” ha raccontato Ilaria D’Amico tornando sull’inizio della sua storia d’amore con Gigi Buffon.

Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi?/ "Con mio fratello Paolo ci siamo ritrovati grazie a mamma"

Ilaria D’Amico e le famiglie allargate: “Non capisco chi non le concepisce”

La nota giornalista e conduttrice oggi ospite a Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini, in passato si è soffermata su un importante tema, quello riguardante le famiglie allargate, un argomento sempre più diffuso al giorno d’oggi e sul quale Ilaria D’Amico si è espressa in questo modo:

“Non capisco chi non concepisce le famiglie allargate: la vita stessa è una comunità allargata. Rispetto a quelle con un unico nucleo la nostra è una factory”. Di conseguenza per la giornalista è stato facile accogliere i figli dell’ex portiere e campione del mondo 2006, così come Buffon ha spalancato le braccia nei confronti del figlio di Ilaria D’Amico, un compromesso venuto naturale alla coppia, riuscita a vivere con entusiasmo questa pagina della loro vita nella quale è esploso l’amore da ormai diversi anni.

Chi è Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi/ "Nostra separazione? Dolorosa: ci volle tempo per..."