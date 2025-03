Nata a Roma nel 1973, Ilaria D’Amico è una giornalista che a lungo ha lavorato per Sky Sport occupandosi in particolare modo del calcio. Negli ultimi anni il suo nome è salito alle cronache del gossip per la storia con Gigi Buffon, inizialmente extraconiugale (da parte di lui). I due si sono innamorati e poi hanno cominciato una relazione ufficialmente, avendo anche un figlio: nel 2024, poi, è arrivato il matrimonio. Ma chi è la giornalista e qual è il suo curriculum nel mondo della televisione? Partiamo dagli esordi: Ilaria D’Amico ha frequentato giurisprudenza ma non si è mai laureata. Ha lasciato infatti gli studi a quattro esami dalla laurea perché a 24 anni ha ricevuto la chiamata di Renzo Arbore che la invitò a prendere parte ad un programma Rai, “La giostra del gol”, dedicato agli italiani all’estero.

Ilaria D’Amico, chi è: le esperienze nel mondo del cinema

Cresciuta velocemente grazie all’aiuto del collega Gianfranco De Laurentiis, Ilaria D’Amico ha assunto la conduzione del programma seguendo in particolare modo i Mondiali del 1998 e gli Europei del 2000. Diventata giornalista pubblicista, nel 2003 è passata su Sky. Ha prima condotto una serie di programmi tra cronaca e politica per poi tornare sullo sport, diventando volto di Sky Sport per tantissimi anni. Nel 2018 Ilaria D’Amico ha lasciato Sky Calcio Show per dedicarsi solamente alla Champions League.

Nel 2020 è arrivato l’addio definitivo alla tv sportiva in quanto la D’Amico ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia. Una scelta presa soprattutto dopo l’aggravamento della malattia della sorella maggiore, poi morta un mese dopo il suo ritiro da Sky. Ilaria D’Amico non è solamente una giornalista e conduttrice. Ha avuto infatti anche esperienze nel mondo del cinema, recitando in alcuni film, come “L’allenatore nel pallone 2” nel 2008. Negli ultimi anni Ilaria D’Amico si è dedicata a nuovi progetti in Rai, estranei al mondo dello sport: cronaca, politica e approfondimenti per una giornalista a tutto tondo.