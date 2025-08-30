Com'è cambiata Ilaria D'Amico nel corso degli anni: dalla morte della sorella all'amore con Gigi D'Alessio.

Ilaria D’Amico compie 52 anni e, nel corso degli anni, fisicamente, non è cambiata tantissimo. al di là dei vari look e dei vari tagli di capelli, infatti, la conduttrice è rimasta sostanzialmente uguale al punto che per lei il tempo sembrerebbe non passare mai. Nel corso della carriera, Ilaria D’Amico è diventata una professionista super affermata della tv oltre ad essersi realizzata come moglie e mamma nella vita privata.

Dopo la lunga relazione con l’imprenditore immobiliare Rocco Attisani, con cui si sposa e nel 2010 diventa mamma per la prima volta di Pietro Rocco, Ilaria D’Amico apre un nuovo capitolo della sua vita sentimentale accanto a Gigi Buffon con cui è diventata mamma per la seconda volta con la nascita di Leopoldo Mattia. Un amore nato più di dieci anni fa e coronato, poi, anche dal matrimonio. celebrato lo scorso anno.

Il grande dolore di Ilaria D’Amico: la morte della sorella Catia

Nella vita di Ilaria D’Amico c’è un dolore insuperabile, quello per la morte della sorella Catia, venuta a mancare nel 2021 a 59 anni dopo aver lottato contro un cancro all’intestino. A Verissimo ha raccontato: «Non riesco a parlarne molto. Mi spezza il respiro. Lei era il mio punto di riferimento. Le avrei regalato parte di me, organi di me. La malattia l’ha portata piano piano ad addormentarsi, senza dolore e senza terapia del dolore. Lo reputo una ricompensa per una donna che è stata sempre tanto buona».

La morte della sorella l’ha anche spinta a dire addio, dopo anni, al calcio: «Era già da un po’ che volevo cambiare, Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero. Quando giravo con lei per ospedali ho sentito l’urgenza di occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi. Così quando è arrivata la proposta di Sky per una prima serata di attualità tutto ha preso forma».