Ilaria D’Amico e Gigi Buffon “Matrimonio a rischio? Non abbiamo deciso…”/ La rivelazione

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon stanno insieme da oltre dieci anni e quest’estate dovrebbero compiere il grande passo del matrimonio

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono una coppia ormai consolidata del mondo dello sport e dello spettacolo. Insieme dal 2014, quando lui si innamorò perdutamente di lei durante un programma sportivo, malgrado fosse sposato con Alena Seredova, sono finalmente pronti a compiere il grande passo del matrimonio. Un evento programmato per il prossimo giugno, ma che a sorpresa potrebbe slittare a data da destinarsi. A rivelarlo è stato nientedimeno che Gianluigi Buffon, ad inizio anno, spiegando al Corriere della Sera i motivi del possibile rinvio.

“Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”, le sue parole. “Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante”, ha detto Gigi Buffon parlando del suo rapporto speciale con la compagna Ilaria D’Amico.

Ilaria D’Amico racconta il colpo di fulmine con Gianluigi Buffon

La celebre conduttrice e il portiere si sono incontrati in un momento della vita in cui una relazione sembrava impossibile. Soprattutto visti e considerati i preconcetti che Ilaria D’Amico provava nei confronti dei calciatori. “Subivo lo stereotipo. Un po’ per preconcetto, un po’ perché a volte i calciatori ci mettono del loro. Gigi per me era una commistione indefinita tra il campione di cui conoscevo le gesta e l’immaturo, se non il fascista che una volta, a Parma, aveva indossato una maglietta con la scritta ‘Boia chi molla’. Con certi eroi nazionalpopolari capita sempre così”, aveva ammesso la presentatrice televisiva in una vecchia intervista a Vanity Fair.

La clandestinità del loro rapporto durò pochissimo, secondo la D’Amico. “Non durò neanche tre mesi. Entrambi vivevamo una profonda crisi. Ci siamo incontrati in un momento emotivo simile, e ci siamo trovati”, ha raccontato. “Fu un colpo di fulmine. Prima di quella sera ci eravamo spediti tre sms in 15 anni”, le parole di Ilari D’Amico.











