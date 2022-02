Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono in crisi?/ Matrimonio non arriva e il portiere…

Ilaria D’Amico (giornalista) e Gigi Buffon (calciatore), sono una coppia dal 2013 e nel 2016 hanno anche avuto un figlio, Leopoldo Mattia, ma i due non sono ancora sposati. Da qualche tempo ormai, la coppia non appare più insieme sui social e questo ha destato parecchi sospetti. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo, infatti, sarebbe in corso una profonda crisi. Il portiere e capitano del Parma è molto concentrato su un altro amore, quello per il calcio e per la sua carriera, mentre Ilaria per motivi personali ha al momento messo da parte i suoi impegni in tv per stare accanto alla sua famiglia e dedicarsi totalmente a questa.

Una collega della presentatrice e giornalista ha spifferato al giornale di gossip Nuovo: “Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai” e Gigi Buffon, immerso nel suo lavoro, sembra quasi non farci caso (soprattutto dopo il ritorno nel club che lo aveva lanciato nel calcio che conta). I motivi della presunta crisi tra i due sembrano abbastanza chiari, mentre le ragioni della proposta di matrimonio che non arriva non lo sono affatto. Buffon aveva avuto un precedente matrimonio con Alena Seredova, ma i due hanno divorziato e lei si è rifatta una vita, quindi i dubbi permangono più forti che mai.

La storia d’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon e le loro scelte professionali

La coppia formata da Ilaria D’Amico e Gigi Buffon da anni appassiona il mondo del gossip e quello dello sport, ma all’inizio la loro relazione ha creato molto scalpore. Quando i due si sono innamorati, infatti, il portiere era sposato e aveva già due figli con la showgirl Alena Seredova, però la loro relazione si è conclusa in modo burrascoso e con la rabbia della showgirl nei confronti di Ilaria. Con la giornalista, Buffon ha avuto una relazione felice e stabile, coronata nel 2016 dall’arrivo del loro primo figlio.

Le loro carriere nel tempo sono cambiate molto; infatti, nell’agosto del 2020 la giornalista ha lasciato Sky dopo 17 anni di servizio, allontanandosi per un po’ dalle telecamere e partecipando saltuariamente a programmi di sport e di politica. Al momento, però, la sua priorità resta la famiglia. Tutto il contrario per Gigi Buffon, che è sempre rimasto ancorato al suo più grande amore, il calcio. La scorsa estate l’estremo difensore è tornato al Parma, la squadra che lo ha fatto esordire in Serie A, dopo aver lasciato la Juventus, e ad oggi continua a giocare e a dimostrare il suo valore alla bellezza di 44 anni. Insomma, i due sembrano sotto certi aspetti aver preso strade diverse: lei ancorata all’amore e alla devozione per la famiglia, lui ancora con la fame di vincere e dimostrare il suo talento nel mondo del calcio.



