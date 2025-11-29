Ilaria D'Amico ripercorre le prime tappe del suo amore travolgente con il marito Gianluigi Buffon e sul suo passato sentimentale...

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, il curioso retroscena sul primo incontro

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico vivono da tempo una splendida storia d’amore, cominciata quando l’ex portiere della Juventus era ancora impegnato con Alena Seredova.

Il calciatore bianconero si innamorò della celebre giornalista all’improvviso, durante un evento di beneficienza e dopo un piccolo scontro precedente in una intervista. “Lì capii che la donna algida che vedevo in tv era in realtà dolcissima”, ha raccontato Gigi Buffon, oggi felice e innamorato di Ilaria D’Amico, con cui è diventato genitore di Leopoldo Mattia.

La celebre giornalista e conduttrice, parlando del suo rapporto col marito ai microfoni di DiPiù, ha invece rivelato un aspetto inedito del portierone, ovvero la fede religiosa. “Se non riesce ad andare a messa la domenica ci va il lunedì. Il suo bisogno di raccoglimento è molto forte”, ha raccontato.

Ilaria D’Amico spende parole al miele per il marito Gigi Buffon. E su Alena Seredova: “Rispetto il passato…”

Riguardo il matrimonio, Ilaria D’Amico non ha dubbi che Gigi Buffon avrebbe fatto carte false per sposarla in chiese “ma non era possibile”. Con Alena Seredova, infatti, aveva celebrato il matrimonio in chiesa, in Repubblica Ceca: “Ho rispetto per il suo passato, per i due figli che ha avuto con lei: è giusto non rinnegare quello che c’è stato di buono nella vita”, ha detto la D’Amico, togliendosi però qualche sassolino sugli inizi passionali vissuti con il compagno.

“L’incontro che c’è stato tra noi è stato un incontro tra anime”, ha sottolineato orgogliosa la presentatrice e giornalista sportivo, rimarcando l’autenticità del loro sentimento. Non a caso, oggi, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono una coppia felice e consolidata.