Ilaria D’Amico/ “Famiglia allargata? Ho una squadra di calcetto, in tv per Arbore”

Ilaria D’Amico è stata l’ospite di oggi de I Fatti Vostri del consueto Caffè con Salvo Sottile. In studio passano le foto della giornalista da piccola: “Sognavo di fare la giornalista? In realtà, non ci pensavo, in casa non c’era questa esperienza, nessuno faceva parte del mondo di giornalismo e tv. Amavo le dive come Carrà e Monica Vitti, ma quando vedevo Lilli Gruber, Carmen Lasorella e Maria Luisa Busi, mi immaginavo e quando leggevo i compiti li leggevo come se stessi facendo il telegiornale. Io mi son diplomata nel 1992 ed ero sicurissima di fare l’avvocato, sai c’era Mani Pulite”.

Ma come è arrivata in tv Ilaria D’Amico? “E’ stato uno sliding doors, un amico di famiglia che è Renzo Arbore, mi lasciò un messaggio in cui mi diceva che aveva un progetto per me, lui era diventato direttore artistico di Rai International. Mi propose la Giostra dei gol e quando ho iniziato pera più famosa all’estero che in Italia. Ancora adesso quando vado all’estero mi chiedono se faccio ancora televisione. La Giostra dei gol durava 5 ore e c’era il calcio in diretta perchè avevamo i diritti, e poi c’era Gianfranco De Laurentiis, amico e maestro”.

ILARIA D’AMICO: “COMINCIAMO BENE E SANREMO…”

Il suo primo programma televisivo in Italia è invece stato Cominciamo Bene del 2003 con Corrado Tedeschi: “Sono stati anni bellissimi – le parole di Ilaria D’Amico – ho trovato compagni di conduzione che sono diventati amici. Corrado mi diceva che io ero la sua moglie televisiva e siamo ancora molto amici. Iniziavamo a ridere dalle 7:30 del mattino, un’esperienza meravigliosa”.

Sul Festival di Sanremo del 2013 in cui la stessa fu ospite: “Con Fabio Fazio viene tutto facile – disse Ilaria D’Amico – è stata una bella esperienza”. Infine su Gianluigi Buffon e la famiglia allargata: “Io lavoro in mezzo ai maschi, appena posso collaboro con delle donne, siamo quasi una squadra di calcetto, i maschi sono tutti della stessa età trannte Leopoldo che è il più piccolo. Sono caciaroni ma è bello stare insieme, loro stanno bene insieme”.

