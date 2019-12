Ilaria D’Amico/ “Mia madre ha pensato di abortire”

Ilaria D’Amico arriva ospite per la prima volta a “Verissimo” per raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin”. “E’ bello essere qui, che bello questo studio” dice la giornalista e conduttrice che rivela “mi piace intervistare proprio come fai tu” rivolgendosi alla conduttrice. La D’Amico poi racconta la sua infanzia e un aneddoto sulla sua nascita: “io sono qui perchè mia madre veniva da un rapporto matrimoniale molto complesso e conflittuale. Non volevano un secondo figlio, quando morì mio nonno i miei si avvicinarono e dopo qualche mese scoprì di essere incita. La morte di mio nonno, una morte che va, ha segnato l’arrivo di una nuova nascita, ma mia madre ha pensato di abortire”. Nonostante la sua nascita i genitori si separano quando aveva soli 2 anni: “quando ho iniziato la scuola era uno delle poche figlie di separati, io non volevo si sapesse di questa cosa”. Un’infanzia difficile per la giornalista e conduttrice cresciuta senza il padre biologico, ma dall’età di cinque anni arriva il compagno della madre: “è stato il mio punto di riferimento maschile”. Dall’infanzia alla nascita del primo figlio Pietro: “è tutto diverso. Quando penso alla mia vita di prima, mi sono goduta tutta la fase da persona non con figli mi chiedo ‘ come facevo a sentirla piena?’. Pietro è stato qualcosa di meraviglioso”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

“Gigi Buffon mi ha chiesto di sposarmi più volte ma io ho detto no..”

Ilaria D’Amico vive un amore più che brillante con il suo Gigi Buffon, in seguito ad una separazione che ha lasciato l’amaro in bocca ad entrambi. Sull’inizio della loro love story, sottolinea infatti che tutti e due si trovavano alle prese con sofferenze indicibili, crisi che li hanno colpiti nel profono e che sono divente un trampolino di lancio per raccontarsi senza freni. “Abbiamo capito che dentro di noi era successo qualcosa“, dice a Verissimo, dove Ilaria D’Amico sarà ospite nella puntata di oggi, sabato 7 dicembre 2019. Le cattiverie tuttavia sono emerse subito quando la coppia ha scelto di rendere pubblica l’unione. “In Italia c’è lo stereotipo della donna rovina famiglie, non c’è il corrispettivo maschile. C’è sempre questa idea che gli uomini siano lì candidi nella loro vita felicissima e che le donne arrivino con malizia e cattiveria a strapparli dalle loro famiglie. Questo mi ha fatto soffrire perché non era così“, sentenzia. Per fortuna i due hanno dato alla luce il piccolo Leopoldo, frutto del loro grande amore e motivo per essere ancora più uniti. Sembra tra l’altro che stiano pensando ad allargare la famiglia: Ilaria vorrebbe tanto una bambina. “Sono cresciuta in una famiglia tutta al femminile”, dice, “ogni settimana scrivono che sono incinta, ma non lo smentisco mai. Se dovesse ricapitare mi piacerebbe tanto avere una bambina, anche se faccio fatica a immaginare un equilibrio migliore di quello che abbiamo adesso“.

Ilaria D’Amico, il primo incontro con Gigi Buffon

Forse in passato Ilaria D’Amico non avrebbe mai creduto di potersi innamorare di Gigi Buffon e soprattutto di un calciatore. All’epoca del loro primo incontro, Gigi aveva ancora una relazione con Alena Seredova e la giornalista aveva un’immagine di sè da combattente, soprattutto per quanto riguarda gli stereotipi. “Non immaginavo che un calciatore potesse essere un compagno div ita, invece Gigi è una persona meravigliosa, con un cuore grandissimo e trasparente. Un uomo che mi ha ricoperto di un amore enorme e che aveva bisogno di essere amato, abbracciato e capito”, racconta a Verissimo. Agli occhi di molti altri Ilaria è diventata però una rovina famiglie, ma oggi entrambi pensano ad un possibile matrimonio. Buffon glielo ha chiesto diverse volte, in modo goffo. “E io gli rispondo sempre che non si fa così. Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino”, rivela. Eppure secondo il settimanale Nuovo i due si sarebbero già sposati in gran segreto. Un dubbio che nasce dalla comparsa di un anello al dito della giornalista e che potrebbe indicare un sì pronunciato lontano dai riflettori mediatici e sportivi. Secondo altri invece Buffon starebbe aspettando di appendere le scarpette al chiodo prima di fare il grande passo. La Seredova nel frattempo ha già svelato di aver saputo del tradimento dell’ex marito alla radio, poco prima che lo scoprisse anche suo padre. “A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli“, ha detto a Vieni da me, “ma quando ci sono loro è ridicolo farlo”.



