Lo scorso ottobre Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono diventati marito e moglie, dopo tanti anni di amore. “Sono passati dieci anni e ha deciso di farmi una vera proposta di matrimonio. Una volta, però, me l’aveva chiesta con un sms da Parigi”, ricorda la giornalista e conduttrice in una simpatica intervista di coppia a Che tempo che fa da Fabio Fazio su Nove. “Lui giocava nel Paris Saint-Germain e una mattina, alle 5:30 mi scrive: ‘Ma io e te non ci sposiamo?’ Ma era davvero una proposta di matrimonio? Sono rimasta senza parole”, il racconto della giornalista sportiva, inizialmente spiazzata dalla semplicità con la quale l’ex portierone avanzava la sua richiesta.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si sono sposati in Toscana, a Luca, a Villa Oliva e poi hanno proseguito i festeggiamenti a Marina di Massa, con diversi amici e volti noti del mondo dello spettacolo. Tra gli altri momenti iconici della love story tra il portiere e la giornalista, quello relativo all’incontro che fece scoppiare la scintilla. Fu un post-gara di Serie A, un Milan Juventus che vide Buffon protagonista di una serata molto calda, sia in campo che fuori.

Gigi Buffon, la scintilla e il matrimonio con Ilaria D’Amico

“Ilaria mi fece una domanda a bruciapelo…”, ricorda l’ex n.1 su un episodio molto discusso di Milan-Juventus, con un incredibile gol non concesso ai rossoneri. Buffon pronunciò le seguenti parole, davanti a Ilaria D’Amico: “Ho detto la verità. Non me ne sono accorto, ma anche un’altra verità, non avrei detto nulla”. Una sincerità spiazzante, che fece breccia nel cuore di Ilaria D’Amico. Il resto è storia.

Oggi la giornalista e l’ex calciatore sono felici più che mai, anche se per quanto riguarda la moglie dell’ex portiere, gli ultimi anni non sono stati semplicissimi dal punto di vista lavorativo. “Ho vissuto un anno orribile e il mio programma sulla Rai è stato chiuso per delle ‘pressioni’. Fortunatamente c’è Gigi con me e ci sposiamo”, disse alla vigilia delle nozze con l’amato compagno.

