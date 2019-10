Ilaria D’Amico/ Le notti insonni con Gigi Buffon: “Mi arrivano delle botte…”

Per la prima volta insieme su un palco, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono stati grandi protagonisti del Festival dello Sport organizzato a Trento. Da aneddoti sulla vita di coppia alle proprie professioni, la giornalista e il portiere della Juventus si sono raccontati a tutto tondo, a partire dall’imbarazzo iniziale: «Un pochino lo siamo, ma mai come quando ci trovavamo le prime volte di fronte». Super Gigi ha spiegato: «Mi irrigidiva il fatto di essere il capitano della Nazionale di farmi intervistare dalla mia compagna: tu sei stata più brava di me, eri una giornalista affermata e super partes». Poi la D’Amico svela un retroscena di coppia, fatto di notti insonni: «Gigi, non ti ho mai detto che tu la notte pari: ogni tanto mi arrivano delle botte…». Ironica la replica dell’estremo difensore: «Sono le parate che non ho mai fatto».

ILARIA D’AMICO E GIGI BUFFON AL FESTIVAL DELLO SPORT DI TRENTO

Gigi Buffon si è poi soffermato sul duello Juventus e Inter, che vede contrapposti i bianconeri al grande ex Antonio Conte: «Gli voglio un bene dell’anima: è stato compagno e allenatore, non potrò mai muovergli qualche appunto. E’ un uomo con una correttezza e una professionalità che dà tutto se stesso: capisco che il tifoso della Juve ci sia rimasto male, ma va stimato a prescindere. Lui alla Juventus ha dato tanto ed ha ricevuto tanto». Poco dopo, invece, Ilaria D’Amico è tornata sulla clamorosa gaffe con Josè Mourinho nel corso del FIFA Best Player: «In realtà era tutto concordato: lui stesso aveva suggerito la risposta, era previsto che lasciasse la sala». Buffon poi è tornato sul ritorno alla Vecchia Signora: «Ho fatto un’esperienza bellissima al PSG, ho deciso grazie a loro di non smettere di giocare. A febbraio ha preso il sopravvento la parte del papà, credo di aver fatto la scelta migliore perché così non penalizzo i miei figli. Ed era anche giusto chiudere il cerchio alla Juventus. Ritiro? Macchè, ho ancora 10-12 anni…».

