Ilaria D'Amico, moglie di Gigi Buffon e figli: dalla Seredova sono nati Louis Thomas e Davide Lee. Dalla seconda moglie, Leopoldo Mattia

Ilaria D’Amico, Moglie Di Gigi Buffon, chi è: storia iniziata clandestinamente

Nel 2024 Ilaria D’Amico è diventata la moglie di Gigi Buffon. La giornalista sportiva, a lungo volto di Sky, ha conosciuto l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana proprio grazie al suo lavoro. I due, che spesso si sono incrociati in interviste varie, hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza durante una serata di beneficenza, durante la quale hanno capito di non essere indifferenti l’uno all’altra. Era infatti il 2013 quando Gigi e Ilaria hanno cominciato una relazione inizialmente clandestina: lui, infatti, era ancora sposato con Alena Seredova, modella di origine ceca dalla quale aveva avuto due figli, Louis Thomas e David Lee, che oggi seguendo l’esempio del papà giocano a calcio.

Con Ilaria D’Amico, invece, Buffon ha avuto il suo terzo figlio, Leopoldo Mattia, nato nel 2016. Parlando dell’inizio della storia con Gigi, Ilaria, a Il Fatto Quotidiano, ha raccontato di averlo conosciuto in un momento in cui lei era in crisi con il suo ex compagno, e lui allo stesso modo lo era con Alena, sua moglie. “Quando io e Gigi ci siamo incontrati, eravamo già persone mature e responsabili.Entrambi venivamo da rapporti compromessi e da periodi molto dolorosi“.

Ilaria D’Amico, moglie di Gigi Buffon: “Nel suo matrimonio non era felice”

Parlando ancora dell’inizio della loro storia d’amore, Ilaria D’Amico, moglie di Gigi Buffon, ha raccontato: “Io non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco”. A detta della giornalista di Sky, infatti, Gigi viveva da tempo una crisi di coppia, così come la stessa Ilaria: i due, dunque, si sono conosciuti in un momento molto simile della loro vita. Momento che ha poi portato alla decisione di condividere lo stesso percorso di vita, seppur non senza sofferenze da parte delle persone coinvolte, figli compresi. Oggi Louis Thomas e David Lee hanno un rapporto splendido con il papà, nonostante la rottura brusca del rapporto tra mamma e papà.