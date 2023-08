Ilaria D’Amico: “Scioccata dalla chiusura del mio programma in Rai”/ “Trattata da intrusa, senza rispetto”

Ilaria D’Amico, duro sfogo dopo la cancellazione del suo programma in Rai: “È stato scioccante!”

Ilaria D’Amico, in una lunga intervista concessa al Corriere Della Sera, ha toccato vari argomenti, tra cui la chiusura del suo programma da parte della Rai, Che c’è di nuovo. Una decisione, quella dell’azienda, arrivata come un fulmine a ciel sereno: “È stato scioccante. – ammette la conduttrice – Ero intenzionata a vivere un anno di stacco per dedicarmi alla mia famigliona e invece sono stata cercata e con una certa insistenza dalla Rai. Invece improvvisamente siamo stati vissuti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista“.

Ilaria D'Amico: "Sess* in gravidanza? Ovvio che sì"/ Diletta Leotta amara: "Io non sono in una fase wow"

Davvero un duro colpo difficile da digerire: “Le promesse andavano mantenute. Invece c’è stata solo sciatteria e bisogno di liberare spazi. – ha aggiunto D’Amico – Non ho mai pensato di impostare la mia carriera su un apprezzamento di matrice politica. Sono veramente scioccata per come sono stata trattata: mi sono sentita in trappola”.

Ilaria D'Amico nuova conduttrice di Agorà?/ Il retroscena su Monica Giandotti

Ilaria D’Amico: “Tornare in Rai? Non penso sia il posto giusto”

Ilaria D’Amico afferma che oggi un ritorno alla Rai è praticamente impossibile e che nei momenti difficili vissuti ha avuto sempre accanto Gianluigi Buffon: “Non penso che la Rai sia il posto giusto in questo momento e, lo ripeto, non è un tema di governi. Ma le logiche delle poltrone non voglio siano le mie. Fare accordi di buon senso e non vederli mantenere è stato allucinante. Per fortuna in tutto questo anno orribile ho avuto sempre Gigi al mio fianco. È meraviglioso sapere che anche nella tempesta hai sempre un sostegno, un approdo sicuro. Arrivo da lui e si placa tutto”.

LEGGI ANCHE:

Ilaria D'Amico piange per la sorella Katia morta/ "Parliamo spesso, le ho promesso…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA