Ilaria D’Amico vs Elma Aveiro, sorella Cristiano Ronaldo / “Non commenti, se Gigi..”

Ilaria D’Amico, volto storico di Sky Sport, nonché dolce metà di Gianluigi Buffon non le ha mandate a dire alla sorella di Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, dopo la finale di Coppa Italia persa della Juventus contro il Napoli. “Io sono della vecchia scuola – Dice la D’Amico – se fossi un giocatore di calcio non mi piacerebbero i commenti di Gigi“. Una polemica, in realtà, innescata dalla sorella di CR7 dopo la sconfitta dei bianconeri ai rigori col Napoli. Secondo la Aveiro i compagni di squadra di Cristiano Ronaldo non lo avrebbero messo nella condizione ideale di esprimersi al meglio durante il match. Così come riferisce il Corriere dello Sport è arrivata la secca frecciatina di Ilaria D’Amico durante un’intervista a Radio1: “Se fosse un giocatore di calcio vorrei esprimere il mio pensiero, ma non è che amerei tanto che Gigi o mia madre scrivessero al mio posto. I familiari non devono diventare commentatori”, le sue parole.

Ilaria D’Amico vs Elma Aveiro, polemica social con la sorella di CR7

Parole molto chiare da parte di Ilaria D’Amico, che in un certo senso ha diviso la tifoseria bianconera entrando nel merito suo commento. Alcuni tifosi sembrano infatti dar ragione ad Elma Aveiro, altri alla famosa giornalista. Chissà se la polemica si accenderà ulteriormente, magari con una replica da parte della sorella di Cristiano Ronaldo.



