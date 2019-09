Ilaria D’Amico:”Troppe indagini su me e Gigi”/”Social? C’è chi esalta estetica, io..”

Ilaria D’Amico è pronta a ripartire con una nuova stagione di impegni televisivi legati al calcio dopo un periodo in cui ha alzato il piede dall’acceleratore per trovare i giusti equilibri familiari insieme a Gigi Buffon. Intervistata da “Il Corriere della Sera”, è proprio dell’attenzione – spesso morbosa – che giornali e riviste di gossip riservano alla loro unione che ha parlato:”Senza contare che stando alle foto che pubblicano, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati. Ci vogliamo molto bene, ma non è esattamente così. Che dire, non è che l’abbia presa bene, no. Sono riservata: a questa indagine costante della mia vita, in cui ci si chiede ogni giorno se sono incinta o no, non mi sono ancora abituata. Capisco il gioco delle parti, ma non mi piace”. L’attenzione riguarda anche il suo modo di vestire, ma Ilaria D’Amico replica:”E mi vesto sempre uguale. Non rinuncio alla femminilità, ma per me non è un tema”.

ILARIA D’AMICO CONTRO ENFASI SOCIAL: STOCCATA A DILETTA LEOTTA?

Nell’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, Ilaria D’Amico ha parlato anche del suo rapporto con i social, a dirla tutte ben meno stretto di quello di altre sue colleghe giornaliste sportive. Ecco perché non si può fare a meno di notare un riferimento neanche troppo velato da parte della giornalista a quella Diletta Leotta che dei social fa invece un uso ben più assiduo:”Sarebbe una fatica folle raccontare il mio privato. Pubblicare foto finto-naturali, momenti di gioia esibita. E’ una traslazione della realtà non so quanto veritiera. Capisco che questa visibilità social possa avere un senso e diventare anche un’appendice della carriera. Rispetto chi lo fa ma è un modo di raccontarsi che non mi appartiene. Si sceglie di enfatizzare la parte estetica e si cerca consenso così. Sarà che ho sempre cercato di far parlare di me come professionista, a prescindere dal mio essere donna, che avere quello come manifesto non mi rappresenterebbe per niente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA