Ilaria De Rosa, liberata l’hostess arrestata in Arabia Saudita/ Era stata fermata per possesso di droga

E’ stata finalmente liberata Ilaria De Rosa, la giovane hostess di Resana, provincia di Treviso, che era stata arrestata in Arabia Saudita. A darne notizia è stato il senatore veneto di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, che ha spiegato, così come si legge sul sito di SkyTg24: “Mi hanno appena informato che Ilaria De Rosa, la giovane assistente di volo di Resana (Treviso) arrestata in Arabia Saudita nel maggio scorso, è stata espulsa ed imbarcata sul volo Gedda-Roma della Saudia Airlines, con arrivo a Roma alle 13.40 locali”.

Zanetti ha voluto fare i complimenti al collega forzista nonché ministro degli esteri Antonio Tajani: “Complimenti sinceri al vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani che ha seguito personalmente la delicata vicenda, ed al personale della Farnesina, che anche stavolta ha operato con la consueta professionalità ed efficienza”. Ilaria De Rosa era stata arrestata dopo essere stata trovata in possesso di una piccola quantità di stupefacenti, forse hashish.

ILARIA DE ROSA LIBERATA, UNA VICENDA POCO CHIARA

La ragazza era scomparsa dal nulla lo scorso 4 maggio, e l’ultima volta era stata avvistata a Jeddah, in Arabia Saudita, ripresa dalle telecamere di sorveglianza dello Spectrum Residence Sultan Hotel dove la stessa giovane hostess (che lavora per la compagnia aerea lituana Avion Express), lavorava. La ragazza veniva inquadrata mentre si allontanava in auto con tre uomini e pochi giorni dopo, il 9 maggio, si era scoperto che fosse stata arrestata addirittura per detenzione e traffico internazionale di droga.

La compagnia aerea aveva spiegato che probabilmente Ilaria avesse con se della droga, ma la famiglia ha sempre smentito tale circostanza non avendo alcun precedente alle spalle e descrivendo la figlia come una studentessa modello. Secondo i parenti la giovane sarebbe stata quindi coinvolta in un grosso equivoco, magari qualche collega della stessa hostess che avrebbe fatto il nome della giovane per scagionarsi. Il 17 agosto la ragazza era stata condannata a sei mesi di reclusione e oggi la notizia della liberazione: ora si attende il suo ritorno in Italia.

