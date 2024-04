Ilaria e Fabio, Matrimonio a prima vista 2024/ L’intervento di Nada è risolutivo? Sotto le lenzuola…

Passi avanti per Fabio e Ilaria a Matrimonio a prima vista 2024 grazie all’intervento della sessuologa

Non è tutto rosa e fiori per Fabio e Ilaria, ma tra alti e bassi la loro avventura a Matrimonio a prima vista 2024 procede positivamente. Eppure, sembrano esserci più bassi che alti tra i due, dato che il marito fin dalla prima puntata non è mai stato del tutto convinto della sua sposa, fisicamente parlando. Va però detto che in un esperimento sentimentale come quello di Real Time può succedere tutto e il contrario di tutto, per cui non ci stupiamo se, dopo l’intervento della sessuologa Nada Loffredi, le cose sono visibilmente migliorate per la coppia.

Primo bacio fra Ilaria e Giuseppe/ È la svolta per la coppia di Matrimonio a Prima vista?

Nel momento di maggiore perplessità, infatti, il buon Fabio decide di farsi aiutare dagli esperti, in particolar modo Nada, che tenta di fargli capire che la fisicità di Ilaria non può rappresentare un problema per lui. Lo invita così a guardare oltre, lo spinge a relazionarsi con lei con meno pregiudizi e magicamente le cose sembrano prendere una piega migliore.

Matrimonio a prima vista Italia 2024, 6a puntata/ Diretta: Benedetta ed Enrico ai ferri corti…

Ilaria e Fabio si “chiariscono” a Matrimonio a prima vista 2024: momento positivo ma…

Il dialogo si rivela fondamentalmente per i due sposi di Matrimonio a prima vista 2024. Fabio spiega ad Ilaria di essere bloccato dal fatto che lei sembri più presa di lui nella relazione. Un aspetto non trascurabile, che lo mette a disagio e che in un certo senso lo blocca. La moglie, dal canto suo, accoglie la considerazione del marito e anziché cercare lo scontro, alleggerisce ulteriormente la tensione mostrandosi più comprensiva.

Un po’ a sorpresa, così, arriva la rivelazione di Fabio che spiega, con fare furbetto, di essersi chiarito con la sua Ilaria. Forse intendeva sotto le lenzuola? Se così fosse sarebbe una sorta di record in questa edizione, dato che le altre coppie sembrano già arrivate al capolinea. Dunque cosa aspettarci da Fabio e Ilaria a Matrimonio a prima vista? Non resta che goderci la sesta puntata per scoprirlo…

Ilaria e Giuseppe, Matrimonio a prima vista 2024/ La mancanza di intimità manda la coppia in crisi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA