Ilaria e Fabio, Matrimonio a prima vista 2024/ “Noi due siamo complementari”, ecco la scelta finale

Fabio e Ilaria pronti a viversi anche al di fuori di Matrimonio a prima vista 2024? La coppia si avvicina alla scelta finale

Quale futuro per Fabio e Ilaria? La coppia di Matrimonio a prima vista 2024 si avvicina alla scelta finale con grande emozione e trasporto. Pare infatti che per marito e moglie, la scelta sia quella di proseguire la conoscenza anche fuori dalle telecamere di Real Time. Accostate le difficoltà degli inizi, quando Fabio era poco attratto da Ilaria, i due concorrenti hanno deciso di conoscersi per davvero, abbattendo le difficoltà e i pregiudizi superficiali.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, 8a puntata/ Diretta: la scelta, chi si lascia e chi resta insieme?

Così, un po’ inaspettatamente, Ilaria e Fabio sono arrivati a sviluppare una complicità incredibile, anche a livello fisico. La coppia di Matrimonio a prima vista 2024 non si tira indietro dall’approfondire la conoscenza e lo ha fatto senza porsi limiti di alcun tipo. “Mi sento maturato grazie a lei”, confida Fabio agli esperti prima della scelta finale di Matrimonio a prima vista 2024, mentre Ilaria fa da eco al marito spendendo parole al miele per quest’esperienza in tv.

Enrico e Benedetta, si lasciano a Matrimonio a prima vista?/ Pochi dubbi sulla scelta finale, anche se...

Ilaria elogia Fabio a Matrimonio a prima vista 2024: “Con lui per innamorarmi di nuovo”. Così la scelta finale appare scontata

“Siamo complementari e grazie a lui ho capito che devo ascoltare di più le persone”, sottolinea quindi Ilaria durante la scelta finale di Matrimonio a prima vista 2024. Così il percorso sembra essere tracciato per marito e moglie, destinati a viversi anche al di fuori delle telecamere di Real Time. Una decisione che non sorprenderebbe, dato che la ragazza già nella scorsa puntata aveva parlato in questi termini del suo rapporto con il marito Fabio.

Stefania e Roberto, Matrimonio a prima vista 2024/ Si lasciano o si apre uno spiraglio durante scelta finale?

“Sono tanti anni che non mi innamoro e con lui può accadere di nuovo”, le sue parole. Tutto sembra filare liscio per la coppia e questa puntata finale di Matrimonio a prima vista 2024, nel loro caso, non dovrebbe riservare colpi di scena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA