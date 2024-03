ILARIA E GIUSEPPE, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2024/ Tanti complimenti ma zero passione

Il rapporto di Ilaria e Giuseppe alla quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 2024 è ancora tutto da definire. Nel corso della luna di miele a Zanzibar i due si stanno conoscendo e stanno scoprendo alcuni lati del proprio carattere. La sensazione è che si sia creata una bella amicizia. È da capire però se potrà nascere qualcosa di più, magari nel corso della convivenza.

Durante una cena lei gli ha fatto qualche complimento, dicendogli che è una persona molto dolce. È così che lui si è commosso. I momenti di tenerezza tra loro non sono mancati in questi giorni. Per confermare il matrimonio però ci vuole molto di più.

Chi sono Ilaria e Giuseppe di Matrimonio a Prima Vista 2024

Ilaria e Giuseppe sono una delle coppie protagoniste della nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista 2024, il programma che vede alcuni single in cerca dell’amore sposarsi con un perfetto sconosciuto. Sarà per sempre oppure no? Tra le coppie di quest’anno ci sono anche Ilaria e Giuseppe: lei 41 anni di Milano, lui 45 anni di Alessandria. Il matrimonio al buio non parte nel migliore dei modi visto che tra i due non è scattata la scintilla, ma nonostante ciò decidono di partire per il viaggio di nozze. Una luna di miele che li porta a Zanzibar dove trascorrono del tempo insieme cercando di conoscersi e cercando di far scattare la mancata scintilla. L’inizio non è dei migliori nonostante la 41 enne di Milano sin dall’inizio ha confessato di essere pronta a viversi questa avventura al 100%!

Tra i due non è scattato il classico colpo di fulmine con lo sposo Giuseppe che ha raccontato: “dopo la fine del mio precedente matrimonio ho sofferto il distacco ma ho ripreso in mano la mia vita. Rifarei tutto per essere la persona che sono ora. Adesso, però, voglio costruire una famiglia, ne ho bisogno”.

Ilaria e Giuseppe pronti ad innamorarsi a Matrimonio a Prima Vista 2024?

Il matrimonio tra Ilaria e Giuseppe prosegue a Matrimonio a Prima Vista 2024 tra mille difficoltà. Se da un lato lo sposo ha confessato di essere pronto ad innamorarsi e di desiderare una famiglia, anche la neo sposa Ilaria ha ammesso alle telecamere del programma: “mi sento pronta, sento che posso dare me stessa, ho voglia di ascoltare una persona, di comprenderla e, allo stesso tempo, parlare di me”. Al momento però sono solo parole, visto che Ilaria e Giuseppe non si sono amalgamati molto bene nelle prime battute del programma. Non solo non è scattata l’attrazione fisica, ma i due non sembrano nemmeno trovare dei punti di comunione su argomenti e passioni.

La sensazione è che tra i due possa nascere una bella amicizia e niente di più, visto che c’è grande stima reciproca. La mancanza di attrazione fisica, infatti, potrebbe giocare negativamente per la coppia che, salvo colpi di scena, potrebbe decidere alla fine del percorso per il divorzio. Sarà davvero così?











