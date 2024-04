Ilaria e Giuseppe, Matrimonio a prima vista 2024/ La mancanza di intimità manda la coppia in crisi?

A Matrimonio a prima vista 2024 c’è una coppia che si “applica” ma che non decolla: parliamo di Ilaria e Giuseppe…

Non tutte le coppie di Matrimonio a prima vista 2024 sono rassegnate al loro destino. C’è anche chi, come Giuseppe e Ilaria, compie sforzi importanti e apprezzabili per conoscere l’altro, per andare oltre l’apparenza e per capire se ci possono essere dei presupposti per costruire una relazione sana. Tuttavia, quando in una coppia viene mancare il “pepe”, diventa tutto più difficile e complicato. E al momento, infatti, i novelli sposi Giuseppe e Ilaria stanno lavorando su questo: sbloccarsi e trovare la giusta intimità.

L’ostacolo, in realtà, lo sente e lo vede soprattutto Ilaria che non riesce ad aprirsi al marito come vorrebbe. Dopo una manciata di puntate, quindi, la musica non cambia e per la coppia di Matrimonio a prima vista 2024, il prosieguo si fa impervio. Difficile che all’improvviso possa scattare qualcosa che fino ad oggi è mancato, anche se Ilaria e Giuseppe non si precludono nulla.

La mancanza di intimità mette in ginocchio Ilaria e Giuseppe: tocca agli esperti di Matrimonio a prima vista 2024 intervenire

Certo, se mancano le emozioni è facile che manchi anche l’intimità. Giuseppe e Ilaria faticano molto da questo punto di vista, benché come dicevamo si stiano sforzando molto. Lei, pur non essendo attratta da lui, cerca di conoscerlo per quello che è, di scavare nel suo profondo e di soffermarsi soprattutto sui suoi pregi e sulle sue qualità.

Un atteggiamento costruttivo che, nonostante tutto, può rendere più piacevole l’esperienza a Matrimonio a prima vista 2024, ma che non può cancellare i problemi che affliggono questa coppia. Insomma tra Ilaria e Giuseppe, malgrado l’impegno, le cose sembrano non voler proprio decollare. Cosa si inventeranno gli esperti per aiutarli? Un loro feedback potrebbe essere utile ai due sposi…

