Ilaria e Giuseppe stanno ancora insieme Matrimonio a prima vista 2024/ “Ecco perché non ci siamo lasciati”

Giuseppe e Ilaria stanno ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista Italia 2024, lui si commuove: “Maturato molto”

Si è appena conclusa l’ultima puntata dell’edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2024 con le quattro coppie che, a distanza di tempo, hanno ripercorso le varie tappe della loro conoscenza fino all’epilogo. L’ultima coppia a confrontarsi con gli esperti è quella formata da Giuseppe e Ilaria. Inizialmente lei era molto frenata da alcuni aspetti che non gli piacevano ma a poco a poco giorno dopo giorno la situazione è cambiata. “Io volevo dargli l’opportunità di conoscerci” ha ammesso la ragazza.

Da parte sua, invece, Giuseppe ha rivelato di essere sempre stato attratto da Ilaria e che questa esperienza lo ha fatto crescere e maturare tanto. I due si sono messi in gioco e hanno scelto di lasciare il programma insieme. A distanza di tempo il loro sentimento non è cambiato ed alla fine sono stati l’unica coppia dell’edizione ad uscire da sposati. Sui social X e Instagram in molti apprezzano la coppia, soprattutto la gentilezza e la maturità di Giuseppe. Giuseppe, infatti, commuovendosi ha ammesso: “Io sono maturato molto durante questo percorso.”

Matrimonio a prima vista Italia 2024: social esplodono per Giuseppe e Ilaria

I social sono in visibilio per Giuseppe e Ilaria di Matrimonio a prima vista. Un utente scrive su X: “Giuseppe ed Ilaria hanno fatto l’esperimento in tutto e per tutto si sono messi in gioco e sono cresciuti singolarmente e come modo di relazionarsi.” Mentre qualcun altro aggiunge: A Giuseppe e Ilaria non avremmo dato un euro e invece super carini, intelligenti, maturi.” “Gli unici che hanno veramente provato ad andare oltre le difficoltà annusandosi un po’ alla volta sono stati Giuseppe e Ilaria.. persone intelligenti” Giuseppe e Ilaria sono partiti da 20 gradi sottozero ed ora sono teneramente affiatati” Mentre non vi sono commenti negativi.











