Ilaria e Massimo/ Javier mette in crisi la coppia, lui lascerà il programma? (Temptation Island)

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni saranno protagonisti della puntata di oggi di Temptation Island 2019? Sembra proprio di sì e i primi rumors arrivano proprio dai promo del programma che lasciano pensare ad una nuova crisi per la coppia. Il video mostra ancora lacrime per la bella Ilaria che in un minuto prima si avvicina pericolosamente a Javier, e un minuto dopo va in crisi per Massimo. In molti sono convinti che i due si amino alla follia e che usciranno dal programma insieme ma dovranno arrivare sani all’ultimo falò, su questo non c’è dubbio. Lo scoglio che li separa dal gran finale è proprio il fine settimana, per chi accetterà, con il single di turno e a quel punto Massimo potrebbe davvero cedere o vedere qualcosa che non gli piace molto. Nello stesso promo lo sentiamo dire che è pronto addirittura ad andare via dal villaggio ma senza passare dall’altra parte (quindi da Ilaria) mentre la fidanzata piange disperata tra le braccia di Filippo. Forse lei ha chiesto il falò e lui non si è presentato o lui ha deciso di lasciare il programma senza un confronto? Clicca qui per vedere il video promo.

LE LACRIME DI MASSIMO E LA CRISI A TEMPTATION ISLAND

I dubbi su Ilaria Teolis e Massimo Colantoni si scioglieranno solo questa sera quando la nuova puntata di Temptation Island 2019, andrà in onda su Canale 5. I fan sono pronti a scommettere che l’epilogo sia ormai vicino e che una delle coppie si incontrerà proprio questa sera ad un passo dal finale, che siano proprio loro i fortunati? La scorsa settimana il pubblico ha avuto modo di assistere alle lacrime di Massimo. Il giovane è arrivato nel programma proprio per scrollarsi di dosso la petulante e onnipresente fidanzata (i due condividono casa e lavoro da oltre due anni) ma forse il suo desiderio è andato ben oltre. Quando si è ritrovato davanti i video della fidanzata sempre più vicina al single Javier, Massimo ha perso la testa e le cose sono peggiorare lunedì scorso quando il single ha portato la bella Ilaria addirittura a casa sua per conoscere il padre e il fratello. L’incontro ha emozionato tanto Ilaria e il suo fidanzato non ha potuto far altro che tornare nel villaggio, lanciare in aria un po’ di sedie e poi sciogliersi in un lungo pianto: “Vorrei andare di là e portarla via ma non so se lei lo vuole ancora”.

JAVIER ED ELENA DIVIDERANNO LA COPPIA?

Al fianco di Massimo Colantoni c’era comunque la single con cui la ha deciso di andare avanti a Temptation Island 2019 ovvero Elena. I due sono particolarmente vicini tanto che le coccole e i baci non sono mancati né di giorno e né di notte. In particolare, un momento cult della scorsa puntata è legato proprio ad un loro presunto bacio. Nessuno ha la conferma che i due si siano davvero baciati e quando al falò Ilaria ha chiesto spiegazioni a Filippo, lui ha ammesso che nemmeno loro lo hanno capito. La risposta di Ilaria è finita negli annali del reality estivo sui sentimenti: “E ci credo, con quel naso…”. La bella fidanzata ha voluto sdrammatizzare un po’ ma alla fine è andata ugualmente in crisi perché non sopporta più questa situazione così altalenante. Tornata nel villaggio si fa consolare dal single Javier. I due riusciranno a chiarirsi?



