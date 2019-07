Ilaria e Massimo/ Si sono lasciati? La Lepanto… (Temptation Island)

ILARIA TEOLIS E MASSIMO COLANTONI: LA LEPANTO METTERÀ IN CRISI LA COPPIA A TEMPTATION ISLAND?

“La mano te la taglio”, smorfie come se non ci fosse un domani e un muso da mordere per non piangere, tutto questo ci ha regalato Ilaria Teolis nella prima puntata di Temptation Island 2019 vedendo i video in arrivo dal villaggio vicino che ospita il suo fidanzato Massimo Colantoni. Saranno loro a regalarci nuove soddisfazioni in questa seconda puntata del reality estivo sui sentimenti? Sembra proprio di sì e il pubblico non aspetta altro. Le anticipazioni mostrano i due alle prese con i single e con possibili uscite “private” con loro e poi un nuovo falò da affrontare con tutto quello che la visione dei relativi video comporteranno, cos’altro succederà tra loro? Dopo due anni e mezzo i due sono andati nel programma per mettere alla prova i loro sentimenti e permettere a Ilaria di capire se Massimo è l’uomo che vuole oppure no.

ILARIA E MASSIMO VOLEVANO UN FIGLIO?

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono fidanzati da due anni e mezzo e il loro rapporto è stato abbastanza serio e importante, almeno fino ad un certo momento. Loro stessi si sono resi protagonisti della prima puntata proprio per una serie di rivelazioni che riguardano proprio la loro voglia di avere un bambino. Secondo quanto rivelato dal fidanzato, che ha usato una frase non troppo apprezzata dal pubblico, i due hanno provato per un paio di mesi ma non ne sono arrivati e lui, proprio al falò, ha tristemente detto: “E meno male, altrimenti…” proprio parlando della fidanzata e delle parole che ha usato per parlare della loro storia. La stessa Ilaria, dopo aver visto Massimo nel villaggio con le single, ha commentato: “Uno così non potrà essere il padre dei miei figli”. Clicca qui per vedere la reazione di Ilaria al primo falò.

LO SPOILER DI FEDERICA LEPANTO

Le rivelazioni in settimana non sono mancate soprattutto per via del ritorno a casa di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni ma, in particolare, della tentatrice che ha fatto capitolare quest’ultimo ovvero Federica Lepanto. L’ex gieffina è entrata in sintonia con Massimo tanto da tirargli fuori una serie di dichiarazioni che non sono piaciute a Ilaria. La rivelazione più scottante però è arrivata via social dove proprio Federica è stata presa di mira per via del suo comportamento con Massimo (come ogni anno accade alle single) e non solo. La single ha risposto ad una serie di domande via Instagram e quando è arrivato il momento di dire la sua sul programma e sulla coppia ha risposto con un laconico: “Se hanno già finito di registrare? Non lo so, io sono uscita prima. Diciamo che non è andata come pensavo. Spero comunque vi piacerà quello che vedrete. Sono rimasta in un posto stupendo meno di quanto avrei voluto ma sono felice perché ho vissuto ogni minuto lì”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA