ILARIA E MASSIMO SI SONO LASCIATI?/ Rumors sul web, ma… (Temptation Island)

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni stanno regalando momenti indimenticabili ai fans di Temptation Island 2019 che, dopo aver assistito al falò di confronto che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, torneranno ad essere protagonisti anche della sesta puntata che andrà in onda lunedì 29 luglio. Chi ha seguito il percorso di Ilaria e Massimo nel villaggio di Temptation Island è sicuro che i due si lasceranno tornando a casa da soli dopo aver vissuto una storia importante, coronata da una convivenza, ma sarà davvero così? Durante il confronto sotto gli occhi di Filippo Bisciglia, Ilaria e Massimo si sono lanciati reciproche accuse. La Teolis ha rinfacciato al fidanzato i suoi atteggiamenti spregiudicati con la single Elena e le sue continue mancanze di rispetto. Massimo, da parte sua, ha confessato di non aver gradito affatto il feeòing tra la fidanzata e i tentatore Javier. I presupposti per un addio definitivo, dunque, ci sono tutti, ma non è assolutamente escuso il colpo di scena.

ILARIA E MASSIMO: LA TEOLIS LASCIA COLANTONI PER IL TENTATORE JAVIER?

Il falò di Ilaria e Massimo si è concluso con i due fidanzati delusi dai rispettivi atteggiamenti. “Mi hai ammazzato là. Mi hai ammazzato dentro”, ha detto Ilaria riferendosi alle parole di Massimo che, alla singlle Elena, ha confessato di non provare più attrazione nei confronti della fidanzata. Lui ha subito ribattuto: “Tu reagisci così, io ho sfasciato il villaggio. Dodici minuti di video ho visto, manco una serie tv”. Cosa accadrà, dunque, nella sesta puntata di Temptation Island 2019? I primi spoiler svelano che sarà Massimo a chiedere di poter parlare. “Io ho sbagliato centomila cose, ma tu pensi di non aver sbagliato nulla?”, saranno le parole di Colantoni. Quello di Massimo, dunque, sarà un modo per fare un passo indietro e cercare di recuperare il rapporto con la fidanzata? I fans sperano che Ilaria, nonostante provi ancora un sentimento forte per il fidanzato, non si lasci convincere e chiuda definitivamente la storia per continuare la conoscenza con il single Javier. Sarà davvero così o ci sarà un clamoroso colpo di scena?

