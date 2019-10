Ilaria e Valentina Ghinazzi, figlie di Pupo/ Chi sono? Una serena famiglia allargata

Ilaria Ghinazzi è la primogenita di Pupo, oggi di 47 anni e alla guida con la sorella Clara del locale di famiglia, Gelato al Cioccolato da Pupo. A differenza della sorella minore, nata dalla relazione fra il cantante e la moglie Anna Erli, la maggiore delle due ragazze non ama finire sotto i riflettori. Per questo è difficile riuscire a trovare qualsiasi informazione sul suo conto. Sappiamo solo che ha 17 anni in più rispetto a Clara e con una capigliatura riccia, bionda. Lo sguardo sereno come quello del padre. La possiamo ammirare in particolare in una foto in cui posa al fianco di Pupo, Cristiano Malgioglio e Clara. Clicca qui per guardare la foto di Ilaria Ghinazzi. La maggiore delle figlie tra l’altro ha vissuto in modo diretto quanto accaduto nella vita del cantante, ovvero quando dieci anni dopo il suo matrimonio con Anna ha scoperto di amare anche un’altra donna, la fidanzata Patricia. “Mia sorella più grande è nata e poi si è venuta a creare questa situazione quindi per lei è stato diverso mentre quando sono nata io Patricia già c’era e quindi ho preso tutto con più serenità”, ha dichiarato infatti Clara a Vieni da me, facendo intendere che la reazione della sorella non sia stata proprio delle migliori.

ILARIA E VALENTINA GHINAZZI, FIGLIE DI PUPO: “LA MIA TERZA FIGLIA…”

Valentina Ghinazzi è la terza figlia di Pupo, nata da una sua breve relazione con una fan. Una ragazza nata all’inizio degli anni Ottanta e che il cantante ha riconosciuto in ritardo. “La mia terza figlia è un errore, ma non per quello che pensate. E’ stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo”, ha dichiarato il cantante a Domenica In. Oggi, domenica 20 ottobre 2019, Pupo e le figlie saranno invece ospiti di Live – Non è la d’Urso. Una famiglia allargata quella dell’artista, circondato da sole donne, felici e in perfetta armonia. Come rivelato dalla figlia Chiara Ghinazzi a Vieni da me, le tre figlie, le due compagne di vite e persino la madre di Valentina hanno la tradizione di incontrarsi tutti insieme nelle grandi occasioni. Della donna che ha dato alla luce Valentina sappiamo solo che è della provincia di Cuneo, di Alba. Un incontro fugace quello con Pupo, a cui sono seguiti tre anni di silenzio. I primi di vita di Valentina. “A un certo punto la madre, che inizialmente avrebbe voluto crescerla senza mai rivelare l’identità del padre, fu presa dalla disperazione e decise di uscire allo scoperto e di mettersi in contatto con me”, dichiara Pupo a QN. La sua famiglia non ha reagito di certo bene di fronte alla notizia, ma poi è cambiato tutto. “Soprattutto di fronte a una bambina incolpevole di tutto ciò che era accaduto. Decisi di assumermi tutte le responsabilità e ne riconobbi la paternità”, aggiunge. ora che Valentina ha superato i trent’anni, ha già maturato un rapporto felice con le sorelle Ilaria e Clara ed è diventata mamma del piccolo Matteo.

