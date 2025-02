Ilaria Galassi sperava di essere eliminata dal televoto del Grande Fratello nella diretta del 3 febbraio. Quando questo non è accaduto – perché il meno votato, e dunque eliminato, è stato Emanuele Fiori – Ilaria ha comunque espresso il suo desiderio di andare via definitivamente. Alfonso Signorini le ha però fatto notare di essersi comportata in modo scorretto, cercando di farsi eliminare dal pubblico con appelli vari e dai compagni: “Non è corretto, non siamo bambini di 10 anni, voi avete firmato un contratto!”, ha tuonato il conduttore, prima di dirle che, in ogni caso, se questo era il suo desiderio, bastava semplicemente farlo presente.

Ilaria Galassi dice addio al Grande Fratello: “Torno dal mio compagno e da mio figlio”

“Io voglio andare a dormire a casa mia, col mio bambino e il mio compagno.”, ha ribadito Ilaria Galassi al Grande Fratello. “Se tu senti questa esigenza, il Grande Fratello accoglie la tua decisione di lasciare il gioco.”, ha infine annunciato Signorini in diretta. Ilaria è allora tornata in salone, salutando tutti i suoi compagni d’avventura: “Per me è stata un’esperienza bellissima, spero vinca il migliore, la persona più onesta e sincera in questa casa.” Così ha lasciato la Casa definitivamente, accompagnata dal compagno Daniele arrivato apposta a prenderla.